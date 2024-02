Questo Notebook Lenovo costa solo 224€ col COUPON: fai presto!

Sei pronto a risparmiare un sacco di soldi sul tuo prossimo portatile? Il coupon “SANVALENTINO” disponibile per un tempo limitatissimo su eBay ti permetterà di pagare il Notebook Lenovo da 15,6″ con processore Intel Core i5 solamente 224,99€. Fai presto, perché le scorte si stanno esaurendo!

Tutte le caratteristiche del portatile Lenovo

Con il suo design sottile e leggero in grigio, il Lenovo V15-IIL 82C5 è un notebook che unisce eleganza e praticità, ideale per chi cerca un dispositivo da portare ovunque. Dotato di un potente processore Intel Core i5 e di 4 GB di RAM, questo notebook gestisce con agilità tutte le tue attività quotidiane, garantendo prestazioni fluide e affidabili, sia che tu stia navigando sul web che lavorando in ufficio.

L’unità SSD da 256 GB offre un’archiviazione rapida e sicura per i tuoi file e programmi, consentendoti di accedere ai tuoi dati senza ritardi e con la massima sicurezza. Parlando di schermo, questo è da 15.6″ con risoluzione Full HD (1920×1080) regala immagini nitide e dettagliate, rendendo i tuoi film e le tue foto ancora più coinvolgenti e piacevoli da guardare.

Grazie alla presenza di varie porte e connessioni, tra cui USB 2.0, USB 3.0, HDMI e Bluetooth 5.0, il Lenovo V15-IIL 82C5 ti offre una connettività completa e flessibile, consentendoti di collegare facilmente tutti i tuoi dispositivi preferiti. Dotato di un modulo TPM (Trusted Platform Module), questo notebook garantisce la massima sicurezza dei tuoi dati, permettendoti di lavorare con tranquillità e fiducia.

La batteria da 35 Wh assicura un’autonomia fino a 8 ore, consentendoti di utilizzare il notebook per tutto il giorno senza preoccuparti di doverlo ricaricare.

Nonostante il prezzo, questo laptop di Lenovo è super completo. Fallo tuo subito a soli 224,99€, ma non dimenticare di inserire il coupon “SANVALENTINO“.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.