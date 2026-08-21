Questo pesce di lago potrebbe essere più vecchio degli Stati Uniti

Uno dei pesci di lago più antichi del Nord America potrebbe essere più vecchio degli Stati Uniti. Questa conclusione arriva dopo decenni di dati raccolti attraverso marcature che hanno permesso di comprendere come questa specie d’acqua dolce possa vivere per oltre 400 anni. Stiamo parlando dello storione di lago, un pesce che potrebbe vivere più a lungo di quanto si pensasse in precedenza.

Scott Colborne della MSU, coautore dello studio, in un comunicato stampa ha dichiarato: “Gli scienziati sanno da tempo che gli storioni di lago sono tra i pesci d’acqua dolce più longevi del Nord America, ma il nuovo studio suggerisce che potrebbero vivere molto più a lungo di quanto si pensasse in precedenza. Questi pesci rappresentano un legame vivente con la storia“.

Per molti anni gli scienziati hanno stimato l’età di questo pesce di lago contando gli anelli di crescita nelle spine delle pinne. Purtroppo però questi anelli diventano sempre più difficili da interpretare quando il pesce diventa più vecchio. Per questo i ricercatori hanno iniziato a sospettare che finora hanno sottostimato l’età degli esemplari più longevi.

Comunità indigene credevano da tempo che questo pesce di lago potesse vivere a lungo

Durante le fasi del progetto, i ricercatori guidati da Colborne discussero del tema con un membro di una comunità tribale. Cosa appresero ha dell’incredibile. Molto prima dei risultati dello studio, le comunità indigene sapevano da tempo che lo storione, questo pesce di lago, può vivere fino a 400 anni. “È stato uno di quei momenti da brividi“, ha rivelato Colborne.

Stavamo usando approcci analitici moderni, e questi ci indicavano qualcosa che le comunità indigene sapevano da tempo: che questi pesci vivono incredibilmente a lungo.

“Grazie al loro ciclo vitale, gli storioni sono animali molto resistenti e adattabili“, ha continuato Colborne. “Se diamo loro l’opportunità di sopravvivere, troveranno una soluzione. C’è un motivo per cui questi pesci esistono da milioni di anni“.