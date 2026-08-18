L’estate è al suo culmine e le vacanze non sono ancora finite. Agosto è il mese per eccellenza perché in Italia quasi tutte le aziende e le attività chiudono qualche settimana per un po’ di meritato riposo. Per molti questo è il periodo dell’anno durante il quale non si pensa a nulla, ma il rischio è quello di abbassare totalmente la guardia, soprattutto quando ci si espone al sole. Infatti, una ricerca ha scoperto e confermato che una sola scottatura solare può cambiare per sempre la tua salute.

La meta-analisi composta da 17 studi, con il coinvolgimento di oltre 321 mila persone, suggerisce che le scottature frequenti del passato probabilmente hanno lasciato danni permanenti alla pelle. “Una frequenza medio-alta di scottature solari dolorose, con vesciche e/o gravi nel corso della vita di un individuo, così come un’elevata frequenza di tali scottature durante l’infanzia, è risultata significativamente associata a un aumento delle probabilità di carcinoma squamocellulare cutaneo“, si legge nell’articolo di studio pubblicato su JAMA Dermatology.

Qualsiasi scottatura solare dolorosa, con vesciche e/o grave nel corso della vita ha aumentato significativamente le probabilità di carcinoma squamocellulare cutaneo. Questo studio supporta l’evidenza di un’associazione tra scottature solari dolorose, con vesciche e/o gravi e carcinoma a cellule squamose cutaneo.

Cosa succede alla tua salute quando il corpo ripara una scottatura solare intensa

La domanda alla quale i ricercatori hanno cercato di rispondere è una sola: cosa succede alla salute di una persona quanto il corpo cerca di riparare una scottatura solare intensa. Adrienne Victor, oncologa presso il Wilmot Cancer Institute dell’Università di Rochester, in un recente comunicato stampa ha spiegato: “Quando il corpo ripara quel danno, a volte possono verificarsi degli errori“.

Nel tempo, queste mutazioni possono accumularsi e contribuire allo sviluppo del cancro della pelle.

Jinia El-Feghaly, primario di Dermatologia Pediatrica presso l’University of Rochester Medicine Golisano Children’s, ha precisato: “I bambini sono più suscettibili a causa di molteplici fattori di rischio, tra cui la biologia delle loro cellule cutanee che producono pigmento, la maggiore probabilità di esposizione al sole e l’uso discontinuo di protezioni solari“.

Gli studi dimostrano che una maggiore frequenza di scottature solari durante l’infanzia è associata a un rischio più elevato di cancro della pelle, anche se le scottature diventano meno frequenti in età adulta.

Come prevenire le scottature solari

Ridurre il rischio di incorrere in una scottatura solare intenso riduce automaticamente il rischio di cancro della pelle causato proprio da queste scottature. Gli esperti parlano di più strategie per prevenirle, raccomandando l’utilizzo di diverse forme di protezione solare quando si è all’aperto come:

Crema solare ad ampio spettro;

Indumenti protettivi;

Cappelli;

Ombra;

Limitare l’esposizione diretta alla luce solare, soprattutto quando i livelli di raggi UV sono più elevati.

L’oncologa Victor ha spiegato: “Alcune persone evitano la protezione solare a causa di falsi miti secondo cui i suoi ingredienti potrebbero causare il cancro della pelle. Tuttavia, le prove più solide indicano l’esposizione ai raggi UV come la causa principale della maggior parte dei tumori della pelle“.