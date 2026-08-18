Uno scarafaggio potrebbe finire nel tuo naso come è successo a una donna

Nel 2017 aveva fatto il giro del mondo la notizia di uno scarafaggio che si era insinuato nei seni paranasali di una donna. Il video dell’estrazione di questa blatta era diventato virale in pochissimo tempo e aveva dato spazio a interpretazioni sul fatto alcune al dir poco fantascientifiche. Le riprese mostrano l’insetto contorcersi tra la carne rosata che viene estratto vivo, dopo essere entrato nel naso della donna mentre dormiva.

Stando a quanto dichiarato dagli esperti, questo episodio è abbastanza comune, molto più di quanto possiamo pensare e immaginare. Basti pensare che in un periodo di soli due anni, un ospedale sudafricano ha dovuto estrarre 24 insetti dalle orecchie dei pazienti. “Dieci erano scarafaggi tedeschi, seguiti da otto mosche, tre coleotteri, una zecca, una cimice assassina e una falena gravemente ferita“, si legge in un articolo del National Geographic di qualche anno fa.

Già nell’ormai lontano 1985 il New England Journal of Medicine aveva riportato il caso di un paziente arrivato al pronto soccorso con più di un scarafaggio in tutte e due le orecchie. L’estrazione non fu tra le più semplici, ma inizialmente bastò spruzzare un po’ di lidocaina anestetica che uno di questi corse fuori “a una velocità convulsiva e tentò di scappare”.

Trovare uno scarafaggio in un orecchio o nel naso succede

L’entomologo Coby Schal della North Carolina State University ha spiegato: “In realtà, trovare uno scarafaggio nell’orecchio non è un fenomeno così raro. Il naso è più insolito“. Questi blattoidei cercano cibo ovunque è per questo che ce ne sono così tanti in tutto il mondo. Perciò, come ha affermato il luminare “il cerume potrebbe essere per loro una fonte di cibo attraente“.

Essendoci molti batteri all’interno del cerume, gli scarafaggi ne sono attratti e per questo potrebbero entrare per esplorare e poi rimanere intrappolati all’interno dell’orecchio. Tuttavia, oltre al cerume, anche le secrezioni nasali potrebbero risultare attraenti per uno scarafaggio. Occorre però fare una precisazione.

“Lo scarafaggio non è realmente interessato a stare su un essere umano, e non lo sarebbe nemmeno se l’essere umano fosse sveglio“, ha aggiunto Schal. Questo spiegherebbe perché in quasi tutti i casi le infestazioni di questi insetti avvengono mentre le persone dormono e non mentre sono sveglie impegnate nelle loro attività quotidiane.