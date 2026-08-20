Temperature letali in arrivo: cresce l'emergenza climatica per la popolazione fragile

Il riscaldamento globale è una realtà e con un aumento previsto di 1,5 gradi la vita di molte persone con più di 60 anni sarà a rischio a causa dello stress da calore. In altre parole, l’arrivo di temperature letali sta facendo crescere l’emergenza climatica per la popolazione fragile. Infatti, le persone anziane hanno maggiori difficoltà a regolare il loro termostato corporeo per mantenere una temperatura a livello adeguato.

Gli esperti hanno annunciato eventi estremi per il 2027 con l’arrivo del Super El Niño. A questo annuncio si aggiunge anche uno studio pubblicato su The Lancet Planetary Health che ha analizzato in profondità le soglie di tolleranza al calore umano concludendo che il caldo torrido sarà più frequente e diffuso. Per questo la preoccupazione va alle persone sopra i 60 anni e a quelle fragili, con patologie di salute particolari.

In un mondo che si riscalda, comprendere dove, quando e in che misura i limiti di tolleranza al calore dell’uomo verranno superati è diventato sempre più importante. Le proiezioni precedenti applicavano i limiti di tolleranza al calore per i giovani adulti sani a tutte le fasce d’età, trascurando la maggiore vulnerabilità nelle età più avanzate. Con l’invecchiamento globale, questa omissione potrebbe sottovalutare seriamente i rischi futuri legati al calore. In questo studio, ci siamo proposti di esaminare in che misura la considerazione della tolleranza al calore specifica per età modifichi le proiezioni globali di superamento dei limiti di tolleranza al calore.

Emergenza climatica per le persone con più di 60 anni

L’arrivo di temperature sempre più letali hanno fatto scattare l’emergenza climatica per le persone con più di 60 anni. A dichiarare il rischio sono stati proprio gli scienziati impegnati in questo studio: “Prevediamo un superamento frequente e diffuso dei limiti di compensabilità termica, soprattutto tra le popolazioni più anziane. Gli anziani dovranno affrontare periodi di calore ultra-intenso più frequenti e spazialmente estesi con un riscaldamento di 1,5 °C rispetto ai giovani adulti con un riscaldamento di 4 °C, evidenziando l’importanza dell’invecchiamento rispetto al riscaldamento nelle proiezioni del rischio termico“.

“Tenendo conto della ridotta tolleranza al calore con l’invecchiamento, il numero globale di persone soggette a tale esposizione ripetuta aumenta di due volte, fino a 8,2 volte, il numero di persone soggette a tale esposizione ripetuta rispetto ai numeri riportati in studi precedenti che applicavano le soglie dei giovani adulti a tutte le fasce d’età“, hanno specificato i ricercatori.

L’invecchiamento è universalmente associato a un declino della capacità termoregolatrice dovuto alla ridotta produzione di sudore, alla ridotta vasodilatazione cutanea e alla diminuzione della gittata cardiaca, tra gli altri fattori.

Qinqin Kong, ricercatore presso l’Università di Stanford (USA) e autore dello studio, ha affermato: “L’esposizione al calore non compensato non significa morte immediata, ma un’esposizione prolungata può diventare pericolosa e, in definitiva, fatale. Quando le notti non offrono più sollievo, il corpo ha meno opportunità di recuperare dal calore accumulato durante il giorno“.