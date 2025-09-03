Questo power bank mette KO la batteria allo 0%, 10kmAh a soli 19€

Un power bank ultra slim da portare sempre con te. La batteria scarica non ha ragione di esistere con questo accessorio che in viaggio o, semplicemente quando sei fuori casa, ti assiste alla grande. Ha tanta capacità per ricaricare almeno due volte il tuo smartphone o per poterlo utilizzare con qualunque devices tu voglia. Prima di tutto, non perdere lo sconto del 85% su Amazon e mettilo in carrello a soli 19,99 euro con un solo clic.

Rosolar ha creato questo power bank che in tasca è un salvavita. Con 10000mAh hai energia a sufficienza e sei coperto nel caso la batteria del tuo smartphone decida di abbandonarti nel bel mezzo di qualche avvenimento. Non portare dietro il caricatore e andare in cerca di una presa quando hai a disposizione questo sistema geniale. È leggero, sottile e di piccole dimensioni così da essere tenuto direttamente a portata di mano oppure in borsa o nello zaino senza problemi. Inoltre arriva con un cavo USB C in confezione così, nel caso, non devi acquistarlo in secondo luogo.

Con 10000mAh di capacità, hai assicurate almeno due ricariche sullo smartphone. Questo valore varia al variare del modello di telefono che possiedi, ma in linea di massima è pressoché tale. Con il display LED integrato è facile tenere sotto controllo quanta energia è rimasta al suo interno così da sapere quando c’è necessità di rimetterlo in carica a sua volta. Inoltre hai a disposizione ben 4 uscite e 2 ingressi così da adoperarlo anche con più prodotti in contemporanea ed accorciare i tempi. In termini di compatibilità, infine, non ci sono problemi con alcun marchio e funziona alla grande anche con iPhone, Samsung e così via.

Mettilo in carrello a soli 19,99 euro su Amazon con uno sconto del 85% da non perdere assolutamente di vista.