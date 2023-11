Questo robot aspirapolvere iRobot Roomba è disponibile su Amazon a meno di 300 euro!

Le offerte Amazon sull’elettronica e informatica non smettono mai di stupirci, e allora noi stupiremo te con un’altra segnalazione notevole. Se vuoi rendere la tua casa più smart e legata a soluzioni tech all’avanguardia, oltre al subwoofer per soundbar Samsung in sconto puoi trovare il robot aspirapolvere iRobot Roomba i1152 a meno di 300 euro. L’offerta potrebbe non apparire fantastica, ma si tratta del prezzo più basso di sempre!

Le caratteristiche di iRobot Roomba i1152

L’aspirapolvere iRobot Roomba i1152 è perfetto per tenere limpido il pavimento della tua casa grazie alla dotazione di due spazzole in Gomma Multisuperficie adatte per aspirare anche lo sporco più ostinato. Il sistema di pulizia a 3 fasi pulisce anche filo parete e la tecnologia Dirt Detect consente al robot di rilevare le aree più sporche della casa e pulirle più a fondo.

Tramite l’applicazione iRobot Home, inoltre, puoi programmare gli interventi giornalieri cosicché al ritorno a casa da lavoro tu possa trovare il pavimento perfettamente pulito. E come lo pulisce? Con percorsi e movimenti affatto casuali: tramite IA e i sensori di prossimità l’aspirapolvere capisce quali spazi vanno puliti e quali mobili o scale evitare, trattando così l’intera superficie nel minor tempo possibile. Se poi si scarica nel mentre, torna automaticamente alla base e, ad avvenuta ricarica, riparte da dove si è interrotto!

Insomma, si tratta di un prodigio della tecnologia che ti salverà ore di tediose pulizie casalinghe, il tutto al prezzo di 279,90 euro anziché 359 euro. Come dimostrano i grafici di Keepa, si tratta del prezzo più basso di sempre, con consegna anche in un giorno agli utenti Prime e pagamento effettuabile a rate tasso zero con Cofidis.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.