Questo Samsung Galaxy economico lo è ancora di più oggi su Amazon

Stavi cercando uno smartphone Android economico e con un batteria che durasse praticamente all’infinito? Allora ti consigliamo di approfittare subito di questa offerta su Samsung Galaxy A04s che, grazie ad uno sconto del 32%, oggi può essere tuo a soli 122 euro. Con spedizione senza costi aggiuntivi sarà a casa tua nel giro di qualche giorno.

Samsung Galaxy A04s, lo smartphone economico perfetto e dalla batteria super

Samsung Galaxy A04s, nonostante la sua fascia economica, si presenta con un impressionante display Infinity-V HD+ da 6.5 pollici che ti garantisce immagini nitide, brillanti e cristalline, che esaltano gli scatti ottenuti con la tripla fotocamera da 50 megapixel che ti permette di personalizzare le tue coto con la fotocamera Macro e l’obiettivo di profondità.

Uno dei pezzi forte, come detto, è la batteria di lunga durata da 5000mAh che ti permette di dedicarti alle tue attività preferite per ore senza temere di rimanere a secco. Merito anche della potenza e dell’efficienza garantita dal processore octa-core integrato, affiancato da 3GB di RAM per avere prestazioni veloci ed efficienti per qualsiasi tipo di attività.

Dal design distintivo, con curve morbide ed eleganti, Samsung Galaxy A04s a questo prezzo incredibile di soli 122 euro deve assolutamente essere tuo. Fai presto prima che finisca.

