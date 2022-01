Questo sconto è un toccasana per chi soffre di allergie

Quando metteremo da parte la stagione fredda dovremo fare i conti con la stagione delle allergie. Chi soffre l'avvento dei pollini ben lo sa: la primavera porterà con sé un effetto collaterale di cui molte persone soffrono e contro il quale non è facile difendersi, ossia le allergie. Sebbene dal punto di vista medico si possa fare qualcosa con vaccini e antistaminici, è necessario anche prevenire usando stoffe e cuscini particolari, nonché adoperando accorgimenti per limitarne l'esposizione. Purificare l'aria della propria abitazione può essere dunque uno dei modi per tentare la strada del benessere e per raggiungere questo scopo è disponibile in queste ore uno sconto molto interessante sia per l'entità della cifra, sia per le qualità del prodotto.

Philips AC3033/10

Stiamo parlando del purificatore d'aria AC3033/10 della Philips, un top di gamma che fino a tutto il 2021 è costato 569,99 euro (dunque su livelli ben più elevati rispetto alla media), ma che fin da inizio 2022 ha iniziato a scendere verso costi più moderati. Lo sconto è arrivato in queste ore a -21%, dunque il risparmio netto supera già i 100 euro. Il Philips AC3033/10 è disponibile ora per 448,58 euro, cifra che con ogni probabilità rappresenterà per qualche giorno il nuovo standard a cui poter accedere.

Si tratta di un purificatore dal design decisamente migliore rispetto ad altri, con la capacità di rimuovere il 99,97% delle particelle con dimensioni di appena 0,3 micron “tra cui allergeni presenti nell'aria come polline, acari della polvere, virus e batteri“. A scanso di equivoci, non si tratta di uno strumento in grado di sanificare un ambiente e non v'è alcun beneficio in termini di prevenzione da Covid (sono altre le prerogative), ma al tempo stesso permette di riciclare l'aria rapidamente e di ripulirla dalle particelle sospese: una stanza da 20 metri cubi può essere purificata in appena 8 minuti e la copertura complessiva può arrivare a 104 metri quadri o 400 metri cubi d'aria all'ora.

Appositi sensori monitorano l'aria 6000 volte al secondo, censiscono la presenza di gas e allergeni, comunicano l'esito sul display superiore e quindi agiscono attraverso gli appositi filtri HEPA integrati. Uno strumento simile potrà essere molto utile in zona notte (per offrire notti più serene) così come in zona giorno, salvaguardando i polmoni da allergeni, polvere, odori, gas pericolosi e altre sostanze. Per quanti soffrono di patologie respiratorie, insomma, può essere un importante aiuto.

Un aiuto può esserlo anche questo -21% di sconto, un taglio che fa la differenza e che per la prima volta porta questo top di gamma a cifre differenti da quel prezzo pieno che fino a poche settimane non era mai stato scalfito.