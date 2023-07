Questo sito web è sicuro? Scoprilo con Norton Safe Web

Proteggere te stesso e i tuoi dispositivi online è fondamentale nell’era digitale in cui viviamo. Con l’aumento delle minacce informatiche e dei siti web fraudolenti, è essenziale avere strumenti affidabili per garantire la tua sicurezza online. Ecco perché Norton Safe Web è la soluzione perfetta per te.

Con Norton Safe Web, puoi navigare sul Web con fiducia, sapendo che il tuo computer e le tue informazioni personali sono al sicuro. Questa potente estensione del browser ti offre un rating dei siti web, in modo da poter identificare facilmente i siti sicuri da quelli potenzialmente pericolosi. Quando visiti un sito web, Norton Safe Web analizza automaticamente il sito e ti fornisce un rating basato sulla sua sicurezza.

Norton Safe Web è l’estensione browser che cercavi

Norton Safe Web offre anche protezione dai siti fraudolenti e di phishing. Il phishing è una delle tattiche più comuni utilizzate dagli hacker per rubare le tue credenziali e informazioni personali sensibili. Con Norton Safe Web, sarai avvisato immediatamente se un sito web è sospetto o potenzialmente dannoso, proteggendoti da possibili attacchi di phishing.

Se ti preoccupa la sicurezza delle tue operazioni bancarie online, questo strumento è ancora più essenziale per te. Con le nuove funzionalità di protezione delle operazioni bancarie online, questa estensione del browser ti offre una protezione extra durante le transazioni finanziarie. Puoi eseguire operazioni bancarie online in modo sicuro, sapendo che Norton Safe Web sta monitorando costantemente la tua connessione e proteggendoti da eventuali minacce.

E non finisce qui. Le nuove funzionalità di scansione IPS e Link Guard ti offrono una protezione avanzata contro le intrusioni e i link malevoli. La scansione IPS rileva e blocca le intrusioni informatiche, proteggendo il tuo dispositivo e i tuoi dati da accessi non autorizzati. Link Guard ti avverte se un link ti sta indirizzando a un sito web pericoloso o compromesso, in modo da poter evitare di cadere in trappola.

Per sfruttare al massimo Norton Safe Web e proteggere i tuoi dispositivi e le tue informazioni personali, ti consigliamo di considerare l’acquisto di un piano Norton con sicurezza del dispositivo, come Norton AntiVirus Plus o un piano Norton 360. Questi piani offrono una protezione completa contro le minacce informatiche, includendo Norton Safe Web, in modo da poter navigare sul Web in totale sicurezza.

Non mettere a rischio la tua sicurezza online. Proteggi te stesso e i tuoi dispositivi con Norton Safe Web e sfrutta tutti i vantaggi di un piano Norton con sicurezza del dispositivo. Scegli la sicurezza e naviga in tutta tranquillità su Internet.

