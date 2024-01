Questo tablet Android ha TUTTO ed è in forte sconto

Approfitta subito del forte sconto su Amazon e compra questo tablet a prezzo stracciato. Si tratta del modello SEBBE S22 che ha in dotazione accessori extra utili a per trasformarlo, all’occorrenza, in un piccolo computer portatile adatto alla produttività, come mouse e tastiera wireless. È perfetto anche per il gaming e per lo streaming da piattaforme come Netflix, Prime Video, Disney+, DAZN, RaiPlay, YouTube e così via.

Economico e completo: l’offerta sul tablet Android

Il sistema operativo preinstallato è Android 13 con accesso garantito a Google Play per il download di applicazioni e giochi. Ecco le sue specifiche tecniche: display da 10,1 pollici in alta risoluzione, processore octa core, 12 GB di RAM, 128 GB di memoria interna con possibilità di espansione tramite microSD fino a 1 TB, moduli Wi-Fi dual band e Bluetooth 5.0 per la connettività wireless, fotocamere da 8 e 5 megapixel, batteria da 6.000 mAh per un’autonomia elevata. Per saperne di più rimandiamo alla scheda del prodotto.

Al prezzo finale di soli 99,99 euro invece di 149,99 euro come da listino, grazie allo sconto di 50 euro applicato in automatico (non è necessario attivare coupon), l’offerta sul tablet SEBBE S22 completo di tutti gli accessori visibili qui sopra è un affare da cogliere al volo.

Amazon garantisce la disponibilità immediata e la spedizione gratuita a domicilio. Chi sceglie di effettuare subito l’ordine riceverà il tutto direttamente a casa già entro domani, senza alcuna spesa extra per il trasporto. La qualità del prodotto è testimoniata da oltre 1.200 recensioni positive pubblicate da chi ha già avuto modo di metterlo alla prova, attribuendogli un voto medio molto alto, pari a 4,8/5 stelle.

L’articolo da non perdere oggi è….

Velocità di esecuzione, precisione e pulizia. Queste sono le doti del nuovo Spazzolino Elettrico Ricaricabile Oral-B. Acquistalo su Amazon e ricevilo direttamente a casa tua!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.