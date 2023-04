Questo tablet ESTREMO ha una batteria da 20000mAh e resiste a tutto

Ti presentiamo un tablet robusto, potente e che sa essere anche conveniente grazie alla nuova offerta lampo di Amazon.

Il tablet rugged Oukitel RT2 può essere tuo a soli 339,99 euro invece di 399,99 euro. Si tratta di uno sconto del 15% che ti permette di risparmiare 60 euro su un dispositivo eccezionale, adatto a chi ama l’avventura e ha bisogno di uno strumento affidabile e resistente.

Tablet rugged Oukitel RT2: la sua batteria è infinta

Il tablet rugged Oukitel RT2 è dotato di una batteria extra large da 20000mAh che ti garantisce un’autonomia incredibile: fino a 900 ore in standby, 98 ore di chiamata, 15 ore di video e 98 ore di conversazione. Inoltre, grazie alla ricarica rapida da 33W, puoi ricaricarlo completamente in circa 4 ore e mezza. E se hai bisogno di una fonte di energia supplementare, puoi usare il tablet come power bank grazie alla funzione OTG.

Ma non è solo la batteria a rendere questo dispositivo unico nel suo genere: il tablet ha infatti superato i test IP68, IP69K e MIL-STD-810G, che attestano la sua capacità di resistere all’acqua, agli urti e alla polvere. Puoi portarlo con te ovunque, anche nelle condizioni più estreme, senza preoccuparti di danneggiarlo. Il tablet può infatti immergersi fino a 1,5 metri di profondità per 30 minuti, sopportare cadute da 1,5 metri e resistere ad acqua ad alta pressione e alta temperatura.

Il device non è solo robusto, ma anche performante: monta infatti un processore octa-core Mediatek MT8788, supportato da 8GB di RAM e 128GB di memoria interna espandibile fino a 1TB. Il sistema operativo è Android 12, che ti offre un’esperienza fluida e sicura. Lo schermo è da 10,1 pollici con risoluzione FHD+ e tecnologia antiriflesso, ideale per goderti i tuoi contenuti preferiti con una qualità ottimale.

Il comparto fotografico si compone di una fotocamera frontale da 16MP e una posteriore da 16MP. La connettività è garantita dal dual 4G, dal Wi-Fi, dal Bluetooth 4.2 e dal GPS.

Non lasciarti sfuggire questa offerta lampo di Amazon che durerà ancora poche ore: acquista ora il tablet rugged Oukitel RT2 a soli 339,99 euro invece di 399,99 euro e scopri qualcosa di unico nel suo genere.

