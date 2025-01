Questo televisore TCL da 50" costa pochissimo: qualità 4K e con Google

Nuovo televisore in casa? Allora il modello TCL 50V6B TV 50″ 4K è quello che fa al caso tuo. Questo prodotto ha un prezzo irrisorio ma offre visione celestiale di qualsiasi contenuto. Non solo ha una risoluzione avanzata ma con Google TV integrato puoi goderti qualunque applicazione per lo streaming. Design moderno con bordi sottili e struttura slim e un telecomando con accesso rapido. Puoi acquistarlo per appena 299€ su Amazon grazie allo sconto del 34%, nel caso in cui sia interessato aggiungilo ora al carrello.

TCL 50V6B TV 50″ 4K, il televisore che in offerta è un affare

Spendi poco ma quando ti metti sul divano ti senti come al cinema. Il televisore TCL 50V6B TV 50″ 4K ha tutte le potenzialità dei modelli di ultima generazione ad un prezzo piccolo e alla portata di tutti. Finalmente un pannello da 50 pollici dalla qualità elevata con cui poter riprodurre contenuti in streaming o semplicemente godersi la classica televisore.

La qualità 4K Ultra HD viene arricchita dall’HDR e da un sistema di miglioramento del colore per una visione ottima di qualsiasi contenuto. Nonostante la dimensione sia già generosa, grazie ai bordi sottilissimi in metallo, la stessa sembra ancora più ampia per immergerti in scene mozzafiato. Anche l’audio non viene lasciato in secondo piano attraverso il sistema Dolby Audio che rende ogni traccia immersiva e avvolgente. I dialoghi nei film, ad esempio, risultano cristallini e di facile comprensione.

Per quanto riguarda il sistema integrato, c’è Google TV e l’assistente Google che ti aiuta a trovare i contenuti e risponde alle tue domande. Le applicazioni sono presenti in toto passando da Netflix, Disney+, Prime Video alle più amate dagli sportivi come NOW e DAZN.

Tra le altre caratteristiche ci sono porte HDMI per una connettività avanzata, il Miracast e il Chromecast integrati e il telecomando con accesso rapido alle app.

Con soli 299€ su Amazon porti a casa un televisore come TCL 50V6B TV 50″ 4K. Non perdere lo sconto del 34% e completa l’acquisto al volo.

Le spedizioni sono gratuite e veloci grazie ai servizi Amazon Prime, attivali sul tuo account.