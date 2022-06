Questo veloce Mini PC lo porti dove vuoi e lo paghi meno di 200€

Un Mini PC con Windows 10 Pro che ti permetta di portarlo dove vuoi quasi come fosse un portatile? È la proposta di AWOW, che ha studiato un Mini Computer Desktop pensato per risparmiare spazio in casa, installare più PC nel tuo ufficio oppure semplicemente usarlo in viaggio. E adesso, con la nuova offerta di Amazon, lo paghi solo 186,99€.

Approfittane perché le unita a disposizione sono poche e si tratta di un’offerta lampo che terminerà nelle prossime ore. Venduto e spedito con Amazon Prime, sarà a casa tua già domani se sei abbonato.

Mini PC AWOW: completo, veloce e soprattutto…minuscolo!

La caratteristica principale di questo Mini PC risiede ovviamente nelle sue dimensioni estremamente compatte: appena 12 x 12 x 5 cm, lo puoi tenere facilmente nel palmo di una mano e portarlo in borsa ovunque preferisci. Oppure, se sei un fan dell’arredamento minimal, risulta un oggetto per nulla invasivo e al contrario molto elegante da tenere sulla tua scrivania da lavoro.

E non ti preoccupare delle prestazioni, perché di certo non deludono: all’interno della scocca trova posto un processore Intel Celeron J4105, affiancato da 8GB di RAM e 128GB di spazio su velocissimo SSD. In modalità burst, inoltre, la frequenza operativa di base della CPU può passare da 1.5GHz a 2.5GHz, per ottenere il massimo delle performance per quando ne avrai bisogno.

La memoria è espandibile tramite HDD, altri SSD Sata oppure una semplice scheda microSD fino a 512GB. Sul fronte della connettività abbiamo invece il supporto al WiFi Dual band 2.4GHz + 5Ghz, che rende il dispositivo wireless più efficiente dal punto di vista energetico senza rinunciare tuttavia alla velocità.

Potente, versatile e con Windows 10 Pro con licenza integrato, questo mini PC può essere la svolta che cercavi. Specialmente se sfrutti l’offerta lampo di Amazon che, ancora per poche ore, ti permette di acquistarlo ad appena 186,99€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.