 Quick Cut di Snapchat, video automatici con musica sincronizzata
Snapchat lancia Quick Cut, lo strumento che crea video automaticamente da foto e clip sincronizzandoli con la musica.
Snapchat ha appena lanciato Quick Cut, uno strumento che promette di fare il lavoro sporco al posto dell’utente: prende le foto e i video, li assembla in qualcosa che sembra fatto da qualcuno che sa usare un editor, e sincronizzare tutto con la musica.

Quick Cut è integrato direttamente in Snapchat e accessibile da più punti dell’app, inclusi Memorie e la galleria fotografica. Si selezionano le foto o le clip, l’algoritmo fa la magia, e nel giro di pochi secondi si ottiene un’anteprima del video renderizzato.

Quick Cut trasforma le foto in video musicali automatici, come funziona

Il processo è ridotto all’osso. Si scelgono i contenuti che da usare, Quick Cut li prende in carico e li assembla automaticamente. Non solo, aggiunge anche la musica e la sincronizza con i tagli, creando un ritmo che sembra studiato invece che casuale. Se la traccia scelta dall’app non convince, naturalmente si può cambiare. Per un editing più sofisticato, è possibile anche passare al controllo manuale prima di pubblicare.

Per i creator che producono contenuti a getto continuo o anche per chi vuole semplicemente fare qualcosa di carino per gli amici senza perdere troppo tempo a montare, questo strumento è una vera benedizione. Per gli utenti casuali, è semplicemente un modo per fare bella figura con video che sembrano più curati di quanto non siano.

Disponibilità (per ora solo per chi ha un iPhone)

Quick Cut è disponibile ora su iOS, e Snap ha promesso di renderlo disponibile su altre piattaforme e dispositivi Android. Cosa significhi “presto”, se settimane o mesi, è il solito mistero, ma almeno Snapchat ha una tabella di marcia da seguire. Nel frattempo, gli utenti Android rosicano.

Fonte: Snapchat

Pubblicato il 18 dic 2025

Tiziana Foglio
Pubblicato il
18 dic 2025
