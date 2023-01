Qonto: il conto all-in-one per Freelance e PMI

Qonto è il conto business online pensato per semplificare la quotidianità bancaria di liberi professionisti, PMI, startup e associazioni.

Con Qonto puoi aprire fino a cinque conti business con IBAN italiano, eseguire bonifici e gestire pagamenti in modo semplice e rapido, eliminare le note spese e ottimizzare la gestione contabile.

Il conto ti permette inviare, tracciare e conservare le tue fatture direttamente nella tua app Qonto, e di automatizzare l’importazione delle fatture dei tuoi fornitori.

Potrai pagare i tuoi F24 sia a debito e a credito per gestire tasse, tributi e contributi online in pochi clic. Oppure potrai creare un accesso al conto in sola lettura per il tuo commercialista, che così potrà effettuare il pagamento di tutti i tuoi F24.

Con Qonto potrai anche ottimizzare la gestione della contabilità categorizzando le spese, riceverai notifiche in tempo reale, potrai digitalizzare i tuoi documenti ed eliminare le ricevute cartacee: ti basterà scattare una foto alle ricevute e caricarle sull’app per digitalizzarle.

Il conto offre anche numerose funzionalità che permettono di semplificare la gestione delle spese del team: potrai allocare budget specifici aprendo un conto dedicato per ciascuno dei tuoi team e monitorare ogni transazione, senza mai perdere il controllo.

Potrai assegnare carte fisiche e virtuali per le spese ricorrenti oppure carte Flash per le spese occasionali o per brevi periodi di tempo. Potrai modificare in tempo reale i limiti mensili e giornalieri di ogni carta e limitare le tipologie di spesa, i pagamenti online, i prelievi o i giorni di utilizzo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.