Quora introduce la chatbot Poe basata su GPT-4 e Claude

Dopo la chiusura di Yahoo! Answers gli utenti più fedeli si sono riversati su Quora, piattaforma molto simile che, con una struttura a forum, consente a chiunque di pubblicare domande e risposte su qualunque argomento. Il servizio con gli anni è evoluto molto, arrivando in 13 anni a diverse centinaia di milioni di utenti attivi mensilmente. Naturalmente, per crescere bisogna rimanere al passo con i tempi e con i trend: ecco perché Quora lancia Poe, app chatbot basata su GPT-4 e Claude.

Proprio poco dopo la presentazione di GPT-4, e in seguito all’annuncio della risposta firmata Anthropic chiamata Claude, la società statunitense creata da Adam D’Angelo e Charlie Cheever conferma la disponibilità di non uno ma due chatbot al suo interno, previo pagamento di un abbonamento dal costo di 19,99 dollari al mese o 199,99 dollari all’anno.

Today we are launching Poe subscriptions, which will provide paying users with access to bots based on two powerful new language models: GPT-4 from OpenAI and Claude+ from Anthropic. pic.twitter.com/xyGzo8QSF5

— Adam D'Angelo (@adamdangelo) March 14, 2023