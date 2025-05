R1 di DeepSeek: prestazioni da record, ma è il più censurato di sempre

La versione aggiornata di R1 di DeepSeek batte quasi tutti i record nei benchmark di coding, matematica e conoscenza generale, sfiorando le prestazioni di o3 di OpenAI. Ma dietro questi numeri impressionanti si nasconde una realtà meno entusiasmante. L’AI cinese è diventata ancora più silenziosa su tutto ciò che potrebbe infastidire Pechino…

Un developer che gestisce SpeechMap, piattaforma specializzata nel testare come i modelli AI affrontano argomenti sensibili, ha scoperto che R1 ora è “sostanzialmente” meno indulgente nei confronti di argomenti controversi rispetto alla versione precedente. Il ricercatore, lo definisce “il modello di DeepSeek più censurato finora per le critiche al governo cinese“.

Here are the reasoning traces on the internment camps question–again mentioning Xianjiang, and reasoning quite clearly about why it's not complying. pic.twitter.com/ooEwmF23TY

