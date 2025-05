DeepSeek aggiorna il modello R1, nel coding è impressionante

DeepSeek ha rilasciato un po’ in sordina una versione aggiornata del suo modello R1, chiamata R1-0528. L’azienda cinese ha annunciato l’aggiornamento con un messaggio su WeChat.

Il nuovo modello è già disponibile sulla piattaforma Hugging Face con licenza MIT, che ne permette l’uso commerciale. Con i suoi 685 miliardi di parametri, il modello rimane estremamente pesante e difficile da far girare su hardware consumer standard. Ma la nuova versione ha una marcia in più, e a dirlo sono gli utenti che l’hanno testata. Il ragionamento è diventato più strutturato, con processi di pensiero che ricordano quelli di Gemini di Google per profondità e accuratezza.

deepseek is so back…

the new version of deepSeek r1 is just incredible at coding

i run a coding challenge where the model builds a word scoring system

the model reasoned briefly and then gave me two files: clean code and working tests

both ran perfectly on the first try.… pic.twitter.com/HYztXPJ6Jb

— Haider. (@slow_developer) May 28, 2025