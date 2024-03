Rabbit abilita i comandi vocali grazie a ElevenLabs

Rabbit ha recentemente stretto una partnership con ElevenLabs, azienda specializzata nella tecnologia di clonazione vocale, per integrare la funzionalità dei comandi vocali nei propri dispositivi. Questa collaborazione mira a rivoluzionare l’interazione tra utenti e dispositivi, rendendo l’esperienza più simile a quella di una conversazione umana.

Rabbit R1 avrà i comandi vocali grazie a ElevenLabs

Il dispositivo AI tascabile Rabbit R1 ha catturato l’attenzione del pubblico al Consumer Electronics Show (CES) all’inizio dell’anno. Grazie all’integrazione della tecnologia di ElevenLabs, l’R1 sarà in grado di rispondere ai comandi vocali degli utenti, aprendo nuove possibilità di interazione uomo-dispositivo. Inizialmente, la funzione sarà disponibile solo in inglese con un’unica opzione vocale, ma si prevedono sviluppi futuri per ampliare le lingue supportate e la scelta di voci.

Mati Staniszewski, CEO di ElevenLabs, ha sottolineato l’importanza di questa partnership nel plasmare il futuro dell’interazione uomo-dispositivo. I modelli a bassa latenza sviluppati da ElevenLabs consentiranno all’R1 di diventare un vero e proprio copilota dinamico per gli utenti, offrendo un’esperienza più naturale e intuitiva.

L’integrazione delle soluzioni di Perplexity AI

Oltre alla collaborazione con ElevenLabs, Rabbit ha annunciato a gennaio che utilizzerà le soluzioni di Perplexity AI per rispondere alle domande degli utenti direttamente sul dispositivo. Questa integrazione permetterà agli utenti di interagire con il chatbot, ricevere risposte da Perplexity, utilizzare la traduzione bidirezionale, ordinare corse e cibi e riprodurre musica, il tutto attraverso Rabbit R1.

Il lancio imminente di R1

Come promesso dall’azienda, il primo lotto di Rabbit R1, dal costo di 199 dollari, sarà spedito entro il 31 marzo, con l’arrivo dei dispositivi agli utenti nelle settimane successive. L’azienda sta riscontrando un notevole interesse da parte del pubblico. L’amministratore delegato Jesse Lyu ha dichiarato di essere prossimi a raggiungere i 100.000 ordini!

Il successo di ElevenLabs e le sfide da affrontare

ElevenLabs ha recentemente raccolto 80 milioni di dollari in serie B, raggiungendo lo status di unicorno grazie all’interesse di investitori di alto profilo. L’azienda si è concentrata sulla fornitura di servizi di clonazione vocale per diversi settori, tra cui audiolibri, doppiaggio, pubblicità e videogiochi.

Tuttavia, ElevenLabs ha dovuto affrontare anche alcune critiche legate all’uso improprio della sua tecnologia, come tentativi di ingannare sistemi di autenticazione bancaria o imitazioni di celebrità. Per contrastare questi problemi, la startup sta sviluppando strumenti per rilevare l’audio sintetizzato e distribuirli a terzi.