Rabbit R1: al via le spedizioni domenica 31 marzo

Il Rabbit R1, il rivoluzionario dispositivo dotato di intelligenza artificiale che ha catturato l’attenzione del mondo della tecnologia al CES 2024, è finalmente pronto per essere consegnato ai primi fortunati acquirenti. La conferma arriva direttamente da Rabbit, l’azienda che ha dato vita a questo straordinario gadget tascabile.

We’d like to share that we’re on track for the first U.S. batch to start leaving the factory on Easter, March 31st, as promised. We estimate shipping to take a little over three weeks as orders will have to pass through both international and U.S. customs, with the first orders… pic.twitter.com/sh3H5yCcpm

Secondo quanto riportato in un post sui social media di Rabbit, il primo lotto di 10.000 unità inizierà a lasciare la fabbrica domenica 31 marzo. Tuttavia, a causa delle procedure doganali internazionali e statunitensi, potrebbero essere necessarie circa tre settimane prima che i dispositivi raggiungano effettivamente le mani dei clienti negli Stati Uniti e in Canada. Si stima che la consegna avverrà intorno al 24 aprile, salvo eventuali ulteriori ritardi.

Per quanto riguarda il secondo lotto di ordini, la spedizione è prevista nei mesi di aprile e maggio, mentre il terzo lotto sarà consegnato ai clienti di Stati Uniti e Canada nei mesi di maggio e giugno. Per coloro che si trovano nel Regno Unito o nell’Unione Europea, la spedizione dovrebbe iniziare a fine aprile, come indicato nelle FAQ sul sito web di Rabbit.

Il Rabbit R1 si presenta come un innovativo dispositivo tascabile che funziona in modo simile a uno smartphone, ma con una differenza sostanziale: tutte le funzioni normalmente svolte dalle app sono gestite da un assistente AI integrato. Questo straordinario software è in grado di interagire con le applicazioni mobili dell’utente, una volta ricevute le istruzioni necessarie, semplificando notevolmente l’esperienza d’uso.

Il cuore pulsante del Rabbit R1 è Perplexity AI, che consente agli utenti di chattare con il dispositivo in modo naturale, proprio come farebbero con ChatGPT o con Copilot di Microsoft. Questa integrazione promette di rivoluzionare il modo in cui interagiamo con i nostri dispositivi tascabili, aprendo la strada a un futuro in cui l’intelligenza artificiale sarà sempre più presente nella nostra vita quotidiana.

Nonostante l’elevata richiesta, è ancora possibile preordinare il Rabbit R1 direttamente dal sito web di Rabbit al prezzo di 199 dollari (circa 184 euro). Tuttavia, è importante tenere presente che i tempi di consegna potrebbero essere più lunghi rispetto ai primi lotti. Per chi è curioso di vedere il dispositivo in azione, il CEO di Rabbit, Jesse Lyu, ha recentemente condiviso una demo del dispositivo, offrendo un’anteprima delle sue straordinarie capacità.

another week, another homemade r1 demo. note taking with r1 with playback/download/AI summary.

still need bit of touch but it’s both intuitive and functional.

more to come. pic.twitter.com/3r5hCsYMe1

— Jesse Lyu (@jessechenglyu) March 11, 2024