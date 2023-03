Rabbit Hole: guarda la nuova serie in streaming

Kiefer Sutherland (24, Forsaken) torna protagonista sul piccolo schermo con Rabbit Hole, nuova serie di cui è anche produttore esecutivo: i primi episodi degli otto in programma sono disponibili da oggi in streaming su Paramount (incluso nell’offerta Sky Q). Come da tradizione per l’attore, si tratta di uno spy thriller in cui interpreta un agente segreto incastrato per omicidio.

Dove vedere in streaming la nuova serie Rabbit Hole

L’aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes assegna una media voto pari al 67%, sulla base delle prime opinioni raccolte dalla critica. Senza anticipare ulteriori dettagli a proposito della trama, così da non correre il rischio di inciampare in spoiler, lasciamo chi lo desidera alla visione del trailer ufficiale condiviso nelle scorse settimane dalla piattaforma.

John Weir (Donald Sutherland), un maestro dell’inganno nel mondo dello spionaggio aziendale, viene incastrato per omicidio da potenti forze che hanno la capacità di influenzare e controllare la popolazione.

Nel cast di attori, al fianco del giù citato Kiefer Sutherland (il protagonista si chiama John Weir) ci sono Rob Yang (Edward Homm), Charles Dance (Dr. Ben Wilson), Meta Golding (Hailey Winton), Enid Graham (Josephine “Jo” Madi), Jason Butler Harner (Valence), Walt Klink (The Intern), Ishan Davé (Hafiz), Wendy Makkena (Debra) e Mark Winnick (Young Crowley).

