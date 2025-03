Radeon RX 9060 XT: emergono le specifiche del modello ASUS

Dopo il lancio dei modelli top di gamma, i partner di terze parti AMD hanno iniziato a sviluppare i modelli per la fascia media, come è emerso da nuove informazioni su modelli ASUS della Radeon RX 9060 XT che sono già apparsi online e riguardano le serie DUAL, PRIME e TUF. Sulla scia del successo riscosso dalle 9070, anche le RX 9060 suscitano molto interesse per via dell’ottimo rapporto prestazioni/prezzo atteso, il che dovrebbe consentire all’azienda di ritagliarsi un’importante fetta di mercato nella fascia media, insieme a Intel.

Radeon RX 9060 XT: ecco le specifiche del modello ASUS

Secondo alcune informazioni trapelate dall’Agenzia Radio Sudcoreana (e riportate dall’insider harukaze5719), ASUS sta pianificando il lancio di più varianti della serie RX 9060. Tra queste spicca la Radeon RX 9060 XT, che sarà disponibile in configurazioni da 8 GB e 16 GB, configurazioni memoria che destano molto interesse. Tra coloro che avevano recentemente elencato nuovi modelli di questa scheda c’è anche Acer, con le stesse opzioni di memoria nelle varianti Predator Bifrost e Nitro: gli utenti che si rivolgeranno alla fascia media avranno quindi opzioni abbastanza flessibili in cui optare l’acquisto.

Le specifiche della 9060 XT rivelano la presenza della GPU Navi 44 e di memoria di tipo GDDR6, accompagnata da un bus con ampiezza a 128-bit che fornisce una velocità di 20 GBps. Inoltre, la GPU sarà alimentata attraverso la presenza di un singolo connettore di alimentazione a 8-pin, suggerendo un TDP che potrebbe attestarsi tra 190W e 225W, un valore del tutto simile alla RX 7700 XT, scheda di fascia media della passata generazione.

AMD sembra intenzionata a competere direttamente con la serie RX 5060 di NVIDIA, la quale sappiamo già che offrire le stesse configurazioni di memoria per quanto riguarda la VRAM. L’interesse dei partner di terze parti, come ASUS e ACER, dimostra la fiducia di questi sul successo della RX 9060 XT, la quale è prevista per arrivare sul mercato nel secondo trimestre, in concomitanza con il lancio delle proposte di NVIDIA.

Con modelli diversificati e specifiche promettenti, la serie RX 9060 si candida a essere una scelta interessante per chi cerca ottime prestazioni per giocare a tutti i titoli, senza consumi eccessivi e a un prezzo accessibili. Non resta che attendere per ulteriori dettagli come il prezzo.