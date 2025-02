Radeon RX 9070 XT va come RTX 4080 rimanendo freschissima

Sono emersi i primi confronti della RX 9070 XT con le schede della concorrenza e, secondo i risultati emersi, la nuova top di gamma di casa AMD riesce a eguagliare la RTX 4080 di Nvidia, pur rimanendo incredibilmente fresca.

RX 9070 XT equivalente alla RTX 4080 e con temperature bassissime

Quello di RX 9070 XT è il secondo benchmark che trapela, ma il primo a mostrare il nome effettivo della GPU. Si tratta di una prova fatta su FurMark di cui i risultati sono stati mostrati da un utente su AnandTech. Il test riguardava le prove OpenGL eseguite per 10 minuti a una risoluzione 1080p con MSAA disabilitato. Nonostante FurMark non sia il modo migliore per un confronto tra GPU, rappresenta comunque un sistema di prova più accurato di Geekbench.

La la scheda top di gamma AMD usata nelle prove era un modello realizzato da Gigabyte, equipaggiato con 16GB di memoria video e overcloccata in fabbrica, che nelle prove ha totalizzato 20.732 punti e 345 FPS.

Va tuttavia notato che i driver utilizzati per la RX 9070 XT erano quelli dello stack Mesa 25.0, rilasciato giusto una settimana fa con supporto ufficiale per l’architettura RDNA4 e, di conseguenza, si può ritenere abbastanza affidabile il punteggio riportato. Questo è addirittura di poco superiore a quello ottenuto dalla GeForce RTX 4080 di Nvidia con i driver Windows. Nonostante si tratti di scenari diversi, si può sicuramente dire che le due schede si equivalgono e che la top di gamma AMD si trovi in una posizione più che decente, almeno dal punto di vista prestazioniale.

Già in precedenza, le due schede si sono già confrontate sempre su FurMark dove la 9070 XT aveva ottenuto 7979 punti, distanziandosi di poco dagli 8030 punti della RTX 4080 in una prova in 4K. A impressionare, tuttavia, come già anche accaduto con alcuni modelli di terze parti della passata generazione, sono le temperature estremamente basse: la GPU di AMD ha raggiunto a malapena soltanto i 55C° dopo 10 minuti di stress test, con un utilizzo al 100% del processore grafico, rimanendo così incredibilmente fresca.

Nonostante i presupposti siano già più che ottimi per la RX 9070 XT, è comunque necessario aspettare le recensioni ufficiali per avere conferma di questi risultati preliminari davvero buoni.