Radxa X4: annunciata alternativa economica a Raspberry Pi 5

Radxa ha annunciato un mini PC alternativo a Raspberry Pi 5, chiamato Radxa X4, alimentato dal processore Intel N100 SBC, della serie Alder Lake-N. Questo processore permette di eseguire Windows 11 completo, ma anche sistemi operativi basati su Linux. Tra le altre caratteristiche, questa scheda offre elaborazione quad-core con velocità fino a 3,4 GHz ed è supportata da Intel UHD Graphics. Radxa X4 è dotato di una varietà di funzionalità su misura per soddisfare le esigenze di una base di utenti diversificata. Le opzioni di memoria vanno da 4 GB a 12 GB di RAM LPDDR5 e sono disponibili opzioni di archiviazione eMMC aggiuntive integrate.

Un altro punto di forza di questa scheda è la connettività. Radxa X4 include due uscite micro HDMI in grado di supportare display 4K a 60 fps, una porta Ethernet 2.5G e Wi-Fi 6 opzionale, tutti elementi che forniscono connessioni di rete veloci e affidabili. La scheda vanta anche un header GPIO a 40 pin gestito tramite RP2040 che supporta un’ampia gamma di interfacce come SPI, UART, I2C e PWM. Ciò la rende adatta a vari progetti fai da te e applicazioni industriali.

Radxa X4: tutte le specifiche del nuovo mini PC

Radxa X4 è compatibile sia con Windows 11 a 64 bit che con Debian/Ubuntu Linux. Inoltre, è in grado di sfruttare appieno i set di istruzioni a 64 bit di Intel e le estensioni avanzate come SSE4 e AVX2. Ciò lo rende altamente versatile, consentendo agli utenti di installare ed eseguire una varietà di sistemi operativi e applicazioni su misura per ogni esigenza. Il design del Radxa X4 è compatto ed efficiente. Ha requisiti di potenza modesti, supportando USB Type-C PD 2.0 e un PoE HAT opzionale per soluzioni di potenza flessibili. Con un limite di consumo energetico di default di 6 W, è in grado di offrire prestazioni efficienti in un intervallo di temperatura da 0 °C a 60 °C.

Radxa si è impegnata a mantenere la disponibilità di X4 almeno fino a settembre 2032. Ciò significa che fornirà un supporto a lungo termine essenziale per utenti e sviluppatori. Per quanto riguarda i costi, il modello base da 4 GB di RAM e WiFi 5 costa 57 euro, la versione da 4 GB di RAM e WiFi 6 ha un costo di circa 76 euro, mentre la versione da 8 GB di RAM e WiFi 6 ha un costo di circa 84 euro. Sfortunatamente, il primo lotto è già esaurito, ma è possibile effettuare il preordine del mini PC attraverso i rivenditori ufficiali, partner dell’azienda.