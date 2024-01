Raffa: il documentario sulla vita di Raffaella Carrà ti aspetta su Disney+

Raffa, il documentario sulla vita di Raffaella Carrà, sta conquistando tutti. Lo show, diviso in tre puntate, è disponibile in streaming in esclusiva su Disney+. Se non l’hai ancora visto è un’ottima occasione per recuperarlo.

Raffa: il documentario più atteso su Raffaella

Il documentario è un viaggio intimo attraverso tre capitoli distinti, ciascuno dedicato a un aspetto unico della straordinaria carriera di Raffaella Carrà. La narrazione coinvolgente è arricchita da testimonianze autentiche, tra cui spicca la voce autorevole della scrittrice Caterina Rita, curatrice di biografie sulla vita dell’indimenticabile artista.

Attraverso immagini d’archivio, interviste esclusive e momenti chiave della sua carriera, Raffa offre uno sguardo senza precedenti dietro le quinte della vita di questa icona italiana. Dai primi passi sul palco alle hit indimenticabili, dalle coreografie rivoluzionarie alle trasmissioni televisive che hanno fatto storia, questo documentario celebra il lascito di Raffaella Carrà in tutto il suo splendore.

Per immergerti completamente nell’universo di Raffaella Carrà, non devi fare altro che abbonarti a Disney+ e scoprire tutti i segreti di Raffa. Preparati per un’esperienza avvincente, commovente e ispiratrice.

