Ragazzaccio, come guardare il film in streaming

Ragazzaccio in streaming: di cosa parla il film

Ragazzaccio è un film drammatico che segue le vicende di Giorgio (Giuseppe Fiorello), un padre separato che vive con il figlio adolescente Matteo (Alessandro Bisegna). Giorgio è un uomo buono ma debole, che fa fatica a imporsi come figura paterna.

Matteo è un ragazzo ribelle e problematico, che sfida continuamente l’autorità del padre. Quando scoppia la pandemia e si impone il lockdown, i due si ritrovano chiusi in casa a dover affrontare le loro difficoltà e i loro conflitti. Tra momenti di scontro e di tenerezza, padre e figlio dovranno trovare un modo per capirsi e aiutarsi.

Ragazzaccio è un film che parla di temi importanti come la famiglia, l’educazione, la responsabilità e la solidarietà. È il primo film italiano a trattare il tema della pandemia e del lockdown e lo fa con sensibilità e realismo.

Diretto da Paolo Ruffini, noto comico e attore, che qui si cimenta per la prima volta nella regia cinematografica, il film vanta anche un cast di grande livello, con Giuseppe Fiorello e Massimo Ghini nei ruoli principali, e Jenny De Nucci, Marco Giallini, Paolo Calabresi e Alessandro Sperduti nei ruoli secondari.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.