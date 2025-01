Raggiungi gli obiettivi prefissati imparando una nuova lingua

È iniziato il nuovo anno e sono tanti i buoni propositi e gli obiettivi che si intendono raggiungere. Uno di questi è spesso quello di imparare una nuova lingua. Farlo è importante a tutte le età, sia per il percorso di studi che per quello professionale, ma anche per accrescere il proprio bagaglio culturale. Con Babbel imparare una nuova lingua non è solo possibile, ma lo si può fare rapidamente. Iscriviti a Babbel, c’è lo sconto del 65% su tutti i corsi.

Inizia a parlare una nuova lingua in 3 settimane

Per chi vuole imparare l’inglese, il tedesco, lo spagnolo, il francese, il portoghese, lo svedese, il turco, l’olandese, il polacco, l’indonesiano, il norvegese, il danese o il russo Babbel ha il percorso di studi adatto. Il metodo Babbel si basa innanzitutto su un approccio orientato a sviluppare le abilità linguistiche da applicare alla vita reale quotidiana. Così da poter sostenere fin da subito una conversazione in quella lingua.

Con Babbel è possibile raggiungere rapidamente l’obiettivo grazie a una serie di materiali didattici personalizzati che tengono conto delle proprie preferenze, interessi e livello linguistico. Babbel prevede un approccio didattico completo che permette di esercitarsi nelle conversazioni tramite dialoghi interattivi e un sistema di riconoscimento vocale con il quale migliorare la propria pronuncia.

Lezioni, video, podcast e una rivista dedicata compongono il mondo Babbel che è in grado di rendere l’apprendimento di una lingua straniera una sfida accessibile a chiunque. Così da non dover più rimandare questo obiettivo e poter padroneggiare una nuova lingua e partire per viaggi all’estero, candidarsi per una specifica posizione di lavoro, leggere e guardare contenuti in streaming in lingua originale e parlare tranquillamente con tantissime altre persone.

Ancora per pochi giorni l’accesso a Babbel è in promozione con il 65% di sconto per risparmiare e imparare rapidamente la lingua che si è sempre desiderato di parlare.