Rai 3 regionale HD arriva nelle ultime due regioni italiane

A metà aprile, esattamente dieci giorni fa, Rai 3 regionale ha iniziato il passaggio all’alta definizione anche in Piemonte e Lombardia, avviandosi verso la conclusione della fase di attivazione del PID dinamico. Il passaggio definito avverrà il 27 aprile ma, nel mentre, sono cominciati i test per altre due regioni, le ultime due della penisola, che noteranno la trasformazione delle trasmissioni dal 3 maggio 2023 in avanti.

Rai 3 regionale in HD in Friuli-Venezia Giulia e Valle d’Aosta

Lo avevamo già anticipato e oggi lo ricordiamo: al numero 102 del telecomando nelle due dette regioni, Friuli-Venezia Giulia e Valle d’Aosta, il canale test per verificare il corretto funzionamento delle trasmissioni HD regionali tramite Digitale Terrestre verrà aperto. Ricordiamo, dunque, che la prova in questione si svolgerà nel seguente modo: il televisore mostrerà un cartello bianco e uno azzurro a intermittenza, ciascuno con il suo tono audio dedicato e, in caso di corretta visualizzazione e riproduzione di essi, allora il TV utilizzato sarà compatibile con le trasmissioni regionali HD.

La prova è cominciata il 18 aprile 2023, mentre il passaggio definitivo avverrà dal 3 maggio prossimo, come anticipato in apertura. I telespettatori dotati di TV o decoder compatibili riceveranno dunque Rai 3 in HD ai canali 801 e 809, dopo avere effettuato l’aggiornamento della numerazione e del software del proprio TV, se necessario.

La ricerca automatica dei canali del Digitale Terrestre, pertanto, è caldamente consigliata al fine di aggiustare le frequenze. Inoltre, per praticità, si consiglia di cambiare la numerazione dei canali HD.