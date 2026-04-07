Rallentare o accelerare un video: ora si può su Google Foto

Google Foto ha appena aggiunto una funzionalità che forse non può certo essere definita rivoluzionaria, ma di certo tornerà utile a molti: la possibilità di cambiare la velocità di riproduzione dei video. È stata chiesta a gran voce per lungo tempo e finalmente bigG ha deciso di integrarla.

Google Foto e riproduzione video: da 0,25x a 2x

Abbiamo provato a verificare sul nostro smartphone ed effettivamente è già disponibile. Permette di scendere fino a 0,25x per uno slow motion molto spinto oppure di dimezzare il tempo necessario per arrivare in fondo alle clip con un aumento fino a 2x. Ecco come si fa.

Apri l’applicazione Google Foto sul tuo dispositivo Android;

apri il video che vuoi modificare;

premi l’icona a forma di tre puntivi verticali e scegli Velocità di riproduzione;

scegli la velocità che preferisci tra 0,25x, 0,5x, 1x, 1,5x e 2x.

Nel breve annuncio dedicato alla novità, il gruppo di Mountain View conferma che si tratta di una funzionalità molto richiesta.

Siamo entusiasti di annunciare che stiamo implementando la possibilità di modificare la velocità di riproduzione dei video in Google Foto su Android. Questa era una delle funzionalità più richieste dalla nostra community da molto tempo e siamo felici di poterla finalmente rendere disponibile.

Va precisato che l’operazione non comporta alcuna modifica. Non si tratta di editing, ma solo di una riproduzione più lenta o più veloce a seconda delle necessità. Una volta chiusa l’applicazione, il parametro torna impostato di default a 1x.

Al momento la funzionalità è in fase di distribuzione per la versione Android dell’app Google Foto. Non è dato a sapere quando arriverà anche su iOS o sul web.

Restando in tema, un’indiscrezione circolata nel fine settimana suggerisce una modifica alla modalità di utilizzo di AI Enhance, una caratteristica esclusiva degli smartphone Pixel. Potrebbe ridurre da 3 a solo 1 il numero dei risultati generati alla volta. Il motivo? Consentirebbe di risparmiare risorse.