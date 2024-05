Rally TV arriva su DAZN: si parte con il Rally di Sardegna

Quando mancano ormai solo poche ore al momento del via per il Rally Italia Sardegna 2024, ecco il debutto ufficiale di Rally TV su DAZN. Scopri come guardarla in streaming dai tuoi dispositivi, attraverso la piattaforma, accedendo così a una trasmissione 24/7 che copre ogni turno di WRC (FIA World Rally Championship), World RX (FIA World Rallycross Championship) ed ERC (FIA European Rally Championship), pescando inoltre dagli archivi storici per rivivere le emozioni delle gare passate.

Guarda il Rally di Sardegna con Rally TV su DAZN

Il round italiano del FIA World Rally Championship, l’unica tappa del campionato mondiale che interessa il nostro paese, è il primo evento trasmesso e va in scena nella finestra da giovedì 30 maggio a domenica 2 giugno. Toccherà poi agli appuntamenti in programma sui circuiti della Polonia (27-30 giugno), della Lettonia (18-21 luglio), della Finlandia (1-4 agosto) e al resto del calendario. Puoi trovare tutte le informazioni che cerchi su DAZN.

Il vincitore delle ultime due tappe, che si sono svolte in Croazia e in Portogallo nelle scorse settimane, è il francese Sébastien Ogier del Toyota Gazoo Racing World Rally Team, a bordo della sua GT Yaris Rally1 HYBRID. Riuscirà a fare tris imponendosi sugli avversari anche in Sardegna? Scoprilo su DAZN.

La collaborazione tra WRC e DAZN è stata annunciata inizialmente nel mese di aprile. Si tratta di una partnership dalla durata prevista pari a otto anni che porta Rally TV su DAZN a livello globale (a esclusione di alcuni paesi, fortunatamente l’Italia è compresa). Scopri come guardare in streaming i contenuti del World Rally Championship: tutti i dettagli in merito alle formule proposte, alle relative tariffe e ai pacchetti extra che puoi attivare sono consultabili sulla piattaforma.