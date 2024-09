RAM Corsair DDR5 32GB (2x16GB) in offerta al minimo storico Amazon (-34%)

Oggi è la giornata giusta per aggiornare il tuo PC o creare una nuova configurazione con questo banco di RAM DDR5 del marchio Corsair da 32GB che puoi acquistare in sconto a tempo su Amazon a soli 94,99 euro invece di 142,94. Una strepitosa opportunità che vale il minimo storico assoluto su questo prodotto.

RAM DDR5 Corsair Vengeance: garanzia di velocità

Questo banco di RAM è l’ideale per spingere il tuo PC al massimo delle prestazioni. Ottimizzato per le schede madri AMD e compatibili con Intel XMP, questa RAM offre una combinazione di velocità e capacità senza pari, grazie alla tecnologia DDR5. Con una frequenza di 6000MHz e una latenza CL36, assicura velocità di calcolo superiori, ideali per gaming, rendering o multitasking pesante.

I chip di memoria selezionati sono pensati per garantire performance stabili anche sotto sforzo, mentre il dissipatore in alluminio non solo tiene a bada le temperature, ma si abbina perfettamente all’estetica del tuo sistema. Con il software CORSAIR iCUE puoi gestire voltaggi, frequenze e profili AMD EXPO in tempo reale dandoti potere assoluto sulle prestazioni.

La scelta giusta per costruire una nuova configurazione o aggiornare il tuo PC con una memoria veloce, affidabile e personalizzabile: approfitta del minimo storico Amazon e acquista il banco a soli 94,99 euro invece di 142,94.