RAM DDR4 16GB Corsair Vengeance in offerta Black Friday (-29€)

Con la settimana del Black Friday di Amazon puoi finalmente dare una spinta al tuo PC: questo banco di RAM DDR4 da 16GB di Corsair Vengeance può essere tuo con un ottimo sconto, a soli 40,99 euro invece dei 69,99 richiesti di listino.

Corsair Vengeance: RAM 16GB DDR4 in offerta Black Friday

La Corsair Vengeance è rinomata per offrire prestazioni di alto livello e questo banco da 16GB DDR4 non fa eccezione. Con la tecnologia XMP 2.0, hai la possibilità di sperimentare un overclock automatico, garantendoti una resa ottimale senza dover intervenire manualmente sulle impostazioni.

Il design avanzato a otto strati del PCB (Printed Circuit Board) assicura non solo elevate prestazioni, ma anche una maggiore stabilità durante l’overclock. Che tu sia un appassionato di gaming o un professionista che lavora con applicazioni pesanti, questa RAM è progettata per gestire carichi di lavoro intensi.

In particolare, la Corsair Vengeance è stata ottimizzata per la piattaforma Intel X99 e per la sesta generazione di CPU Intel Core i5/i7 Skylake. Ciò significa che puoi aspettarti prestazioni affidabili e reattive, sia che tu stia lavorando su progetti professionali o impegnandoti in sessioni di gioco intense.

Uno degli aspetti più sorprendenti di questa offerta è il supporto per i profili Intel XMP 2.0 per l’overclock automatico. Questo rende il processo di ottimizzazione delle prestazioni del tuo sistema estremamente facile e accessibile a tutti.

Infine, i dissipatori con design a basso profilo non solo contribuiscono all’estetica complessiva, ma assicurano anche una dissipazione efficiente del calore. Mantieni la tua RAM fresca anche durante le sessioni di gioco più impegnative.

Non perdere l’occasione di potenziare il tuo sistema con il banco da 16GB di RAM DDR4 Corsair Vengeance a un prezzo eccezionale durante questo Black Friday su Amazon. Rendi il tuo sistema più veloce, più reattivo e pronto per affrontare qualsiasi sfida.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.