Ransomware e 2022: un pericolo sempre più concreto

Se il 2021 è stato l'anno dei ransomware, il 2022 non sarà da meno. Secondo alcune stime, circa la metà di cyberattacchi negli ultimi 12 mesi è stato di questo tipo e, anche nel nostro paese, il trend sembra in costante crescita.

Si tratta di un tipo di malware particolarmente aggressivo che, una volta attaccato un dispositivo, permette agli hacker di chiedere un riscatto all'utente per avere nuovamente accesso allo stesso. Il fenomeno ha raggiunto proporzioni colossali, tanto che anche siti di enti statali sono stati attaccati in questo modo.

I ransomware sono nati intorno al 2013 in Russia e, da allora, la crescita di questa minaccia è stata costante. Come fare per affrontare il 2022 con una certa serenità, perlomeno sotto il punto di vista delle sicurezza online?

Una delle migliori armi a disposizione è senza ombra di dubbio Kaspersky e i suoi servizi, tanto più viste le offerte proposte durante il periodo festivo.

Ransomware e 2022: come vivere il nuovo anno senza stress

L'azienda in questione, una delle più famose nel settore della sicurezza online, offre diversi piani che sposano ogni tipo di esigenza. Si parte con il pacchetto base, ovvero Kaspersky Anti-Virus.

Questo include oltre al classico software anti-virus, anche un sistema anti-phishing. Con lo sconto del 50%, questo è disponibile per appena 14,99 euro all'anno.

Per avere una protezione maggiore però, è possibile affidarsi a Kaspersky Internet Security. A quanto offerto dal pacchetto base appena citato, questo aggiunge anche:

un sistema di protezione dei pagamenti

una VPN ad alta velocità

un sistema anti-tracking

un sistema di protezione della webcam.

Questo pacchetto, compatibile anche con sistemi mobili come Android e iOS, è acquistabile con lo sconto del 50% per 24,99 euro. Questa soluzione è ideale per agire efficacemente anche sul proprio smartphone, con un'offerta completa che consente di navigare senza stress.

Per chi vuole andare oltre e avere una protezione totale, vi è poi Kaspersky Total Security. Oltre ai sistemi già citati di protezione, questo va oltre, aggiungendo un sistema avanzato di backup e un password manager.

Prezzo? Anche in questo caso la piattaforma offre uno sconto del 50%, per un costo di soli 29,99 euro annuali. Calcolando le funzionalità offerte e i consistenti sconti, si tratta di una delle migliori soluzioni possibili per contrastare ransomware e attacchi simili.