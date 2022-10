Ransomware e Sophos, ecco come reagisce la PA

La ricerca di Sophos “The State of Ransomware in State and Local Government” fornisce una visione specifica dell’impatto che hanno sulle amministrazioni statali e locali gli attacchi ransomware.

È proprio questa specificità che rende sempre più interessate la comprensione delle tendenze, delle tecniche e delle capacità di risposta dei governi di tutto il mondo in relazione a minacce del genere.

In questo caso, infatti, l’asset più importante non è uno specifico “patrimonio” aziendale, ma piuttosto l’informazione a favore del cittadino.

La ricerca ha visto coinvolti 5.600 professionisti IT appartenenti a organizzazioni di medie dimensioni che operano nel settore pubblico a livello locale e nazionale in 31 Paesi.

Di scarso interesse negli ultimi anni, in quanto questo modello di attacco mira a “monetizzare” i dati crittografati e le PA non fanno “business” con i dati dei cittadini, adesso i nuovi dati hanno mostrato che questi attacchi cybercrime contro le amministrazioni locali sono aumentati molto.

Difendersi contro i ransomware, i consigli di Sophos

Sophos è un’azienda che da tanti anni si occupa di sicurezza informatica. Il suo antivirus è rivolto non soltanto alle organizzazioni ma anche agli utenti privati.

Le soluzioni Sophos contro i cyber attacchi come i ransomware sono conosciuti in tutto il mondo. L’antivirus può essere provato entrando in questa pagina oppure direttamente acquistato a prezzo scontato.

Quali i consigli di Sophos in merito a tali attacchi? La prima cosa da fare è analizzare l’ambiente IT in essere in modo da rafforzarlo e neutralizzare i varchi di sicurezza di vari dispositivi. Le soluzioni XDR (Extended Detection and Response) sono quelle maggiormente adeguate.

È necessario anche cambiare tipo di atteggiamento e trovare proattivamente le minacce per bloccare gli attacchi prima che colpiscono.

Gli standard di sicurezza vanno sempre aggiornati tenendo conto delle soluzioni installate e dei servizi che sono stati adottati. Inoltre, è importante disporre sempre di un piano di recovery aggiornato ed efficiente.

