Rapporto qualità/prezzo imbattibile per l'SSD NVMe PNY CS2130 500GB

Se sei alla ricerca di un buon SSD NVMe oggi ti proponiamo una soluzione estremamente performante, ad un prezzo eccezionale. Si tratta del PNY CS2130 500GB, un’unità PCIe 3.0 che ti consentirà di migliorare sensibilmente le performance del sistema con un investimento contenuto.

SSD NVMe PCIe 3.0 PNY CS2130 500GB: caratteristiche tecniche



La soluzione di PNY rappresenta attualmente una delle migliori quando si tratta di rapporto qualità/prezzo. Il controller Phison E12S riesce ad offrire velocità di lettura fino a 3500MB/s mentre la scrittura raggiunge i 925MB/s. La cache DRAM, inoltre, riesce a mantenere prestazioni coerenti a prescindere dal carico di lavoro o dallo spazio già impegnato. Si tratta di un’ottima soluzione per dare una forte spinta prestazionale al proprio PC o per espandere lo spazio di archiviazione di un Mini PC, senza rinunciare assolutamente alle performance. Il taglio da 500GB, infatti, rappresenta la scelta ideale per chi utilizza il PC a livello professionale, e non necessita di grandi dimensioni per il salvataggio dei videogiochi. Chiaramente nulla vieta di installare anche questi ultimi, godendo degli evidenti vantaggi sui tempi di caricamento.

Naturalmente non mancano alcune funzionalità dedicata alla sicurezza del disco, così da proteggere i propri dati da malintenzionati in caso di furto o smarrimento. Un esempio è la crittografia AES-256 che consente di impostare una password per l’accesso ai file. Buona l’applicazione dedicata che permette di gestire lo spazio sul disco, effettuare backup ed eventualmente la migrazione da un disco diverso. La garanzia offerta è di ben 5 anni, a dimostrazione dell’affidabilità del supporto. Insomma, un SSD dedicato alla vita di tutti i giorni per chi desidera ottimizzare la produttività, senza spendere cifre da capogiro.

Grazie ad uno sconto del 35%, il PNY CS2130 da 500GB può essere acquistato su Amazon a soli 53,50 euro per un risparmio di quasi 30 euro sul prezzo di listino.