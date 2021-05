Lo starter kit per Raspberry Pi 4 (Model B 4 GB) in offerta su Amazon

Tutto quel che serve per ospitare la scheda Raspberry Pi 4 (Model B, 4 GB) all’interno di un case appositamente progettato, così da poterne sfruttare appieno le potenzialità, nello starter Kit del marchio Labists proposto oggi su Amazon con il 16% di sconto sul prezzo di listino.

Tutto ciò che serve per sfruttare al meglio Raspberry Pi 4

Molte le componenti incluse nella confezione, per chi vuol creare un mini computer o un device di altro tipo: la versatilità della board lo consente. Ci sono una microSD di Classe 10 da 32 GB per ospitare i file con lettore dedicato, l’alimentatore con interruttore on-off, una ventola e tre dissipatori per disperdere in modo ottimale il calore generato durante il funzionamento, un cavo HDMI per il collegamento a monitor o televisori, un cacciavite per il montaggio, il manuale di istruzioni e ovviamente il case per racchiudere il tutto. Se si desiderano altre informazioni è possibile consultare la scheda del prodotto.

Al prezzo di soli 92,64 euro invece di 109,89 euro come da listino è un’ottima occasione per chi vuol sperimentare le potenzialità del sistema. La board con Soc BCM2711B0 comprende una CPU quad-core A72 a 1,50 GHz, connettività WiFi dual band, slot Ethernet, porte USB e due uscite video. La disponibilità dello starter Kit di Labists per Raspberry Pi 4 (Model B, 4 GB) è immediata, così come la consegna a domicilio con spedizione gratuita.