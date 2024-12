Raspberry Pi 500: il potente Pi 5 integrato in una tastiera

Un computer potente quanto l’ultimo modello di Raspberry Pi, ma racchiuso in una semplice tastiera. Sembra un sogno? No, è il nuovo Raspberry Pi 500, l’ultimo gioiellino di Raspberry Pi Foundation, che racchiude tutta la potenza di un Raspberry Pi 5 in una tastiera compatta. Sì, un intero computer nascosto in una periferica di input.

Raspberry Pi 500: il computer Pi 5 nascosto in una tastiera

Ciò che colpisce di più di Raspberry Pi 500 è la sua incredibile facilità d’uso. Niente più schede esposte o chip intimidatori: tutto è integrato nel design familiare e rassicurante di una tastiera. Basta collegare un monitor e un mouse, e si potrà subito navigare, programmare o giocare. È così intuitiva che anche quel parente che usa ancora un PC preistorico potrebbe trovarsi a suo agio.

Potenza? Ne ha da vendere! Non bisogna farsi ingannare dalle dimensioni: questo piccolo concentrato di tecnologia ha lo stesso cuore pulsante del Raspberry Pi 5, il top di gamma della famiglia. Processore quad-core a 64 bit, 8 GB di RAM, supporto per display 4K… Insomma, tutto quello che serve per affrontare anche i progetti più impegnativi. E che dire della connettività? Con porte USB, Ethernet, Wi-Fi e Bluetooth integrate, si sarà sempre connessi con il mondo. Senza contare l’header di espansione, che apre a infinite possibilità di personalizzazione.

Un ritorno alle origini, ma con stile

Con Raspberry Pi 500, la fondazione torna a puntare i riflettori sull’educazione e sulla sperimentazione. Questo mini-PC è infatti pensato per le scuole e per tutti coloro che vogliono muovere i primi passi nel mondo della programmazione. A differenza di un Chromebook o di un iPad, Raspberry Pi 500 offre un ambiente aperto e altamente personalizzabile, a un prezzo accessibile a tutte le tasche. Il terreno ideale per far sbocciare la creatività e il pensiero computazionale tra i più giovani.

La chicca finale? Raspberry Pi 500 arriva con una scheda SD da 32 GB già precaricata con il sistema operativo Raspberry Pi OS, basato sulla collaudata distribuzione Debian. Basterà accenderlo per iniziare subito a smanettare. E se proprio non si vuole rinunciare a nulla, con soli 30 dollari in più si può avere il pacchetto completo, che include anche un mouse, un alimentatore e un cavo HDMI. Il tutto firmato Raspberry Pi, per uno stile unico e inconfondibile.

A proposito di stile: Raspberry Pi Foundation ha pensato anche a un monitor brandizzato per completare la postazione. Certo, non sarà un’innovazione sconvolgente, ma per i veri fan è un must-have assoluto.