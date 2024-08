Raspberry Pi 5: rilasciata nuova versione più economica

Lanciato meno di un anno fa, Raspberry Pi 5 è divenuto molto popolare tra gli appassionati di elaborazione a scheda singola e di Linux ARM. Tale popolarità è data dalle sue prestazioni migliorate rispetto al passato, dalla memoria e dal bus PCIe per l’espansione. Fino ad ora il Raspberry Pi 5 era disponibile solo in due varianti: un modello da 60 dollari con 4 GB di RAM e un modello da 80 dollari con 8 GB di RAM. Per gli utenti che non hanno bisogno di troppa memoria e desiderano una soluzione più economica e leggera, Raspberry Pi ha quindi deciso di lanciare un nuovo modello con 2 GB di RAM, al prezzo di 50 dollari.

Raspberry Pi 5: stesse specifiche degli altri modelli, ma meno memoria

Il Raspberry Pi 5 da 2 GB è dotato di un SoC Broadcom BCM2712D0 “ottimizzato in termini di costi”. È “funzionalmente identico” al BCM2712C1 utilizzato negli altri modelli Pi 5, ma più economico da realizzare. Oltre alla RAM ridotta, un SoC ottimizzato e un prezzo più basso, non ci sono altre differenze rispetto ai modelli Raspberry Pi 5, leggermente più costosi. Stesse porte, stessi pin, stessi connettori, stesse velocità e non solo.

La versione economica di Raspberry Pi 5 potrebbe essere ottimale per vari casi d’uso, dall’hobby, all’industriale, IoT e edge computing. Anche i giochi vintage e retrò (fino a PS1) dovrebbero andare bene con 2 GB, dato che la maggior parte dei dispositivi portatili ARM più popolari arriva a 1 GB. Tuttavia, chiunque abbia intenzione di mettere alla prova il proprio Pi con l’editing multimediale su un desktop Ubuntu, guidando un display 4K, compilando codice dal codice sorgente e tenendo aperte in modo sciatto un centinaio di schede del browser, avrà bisogno di una delle versioni con più memoria. Il Raspberry Pi 5 con 2 GB di RAM è disponibile per l’acquisto presso i rivenditori Raspberry approvati (al prezzo consigliato dal produttore/prezzo consigliato dal produttore). Altri rivenditori potrebbero applicare prezzi più elevati.