Raspberry Pi bootloader: installare l'OS dalla rete

La nuova versione beta del bootloader messo a disposizione dalla Pi Foundation per le schede Raspberry Pi, il software Pi Imager, è ora in grado di eseguire l’installazione del sistema operativo direttamente dalla connessione di Rete, senza passare da un secondo dispositivo. L’annuncio della funzionalità Network Installation è arrivata nella giornata di ieri. Tutti i dettagli per metterla alla prova sono consultabili sulle pagine del sito ufficiale.

Network Installation per il bootloader di Raspberry Pi

Per configurare uno degli hardware della famiglia Raspberry Pi è sempre stato necessario affidarsi a un secondo computer, requisito essenziale per caricare il sistema operativo sulla SD. Il team al lavoro sul progetto sta però cercando di rendere la procedura più snella, passando dalla connessione a Internet di una scheda senza OS.

Se non avete un altro computer per eseguire Raspberry Pi Imager potete avviare l’applicativo direttamente su una Raspberry Pi 4 o Raspberry Pi 400, connettendola a Internet attraverso un cavo Ethernet. Questo vi permetterà di installare il sistema operativo su una scheda SD vuota direttamente dalla Rete, senza utilizzare un altro computer.

Sono questi i passaggi della procedura da eseguire:

inserire una microSD vuota nello slot;

connettere cavo Ethernet, tastiera USB e output video;

alimentare la scheda Raspberry Pi;

quando richiesto, tenere premuto Shift per tre secondi così da installare Pi Imager;

selezionare l’immagine da caricare sulla microSD e dare il via all’operazione.

Come riportato sopra, le schede compatibili con la funzionalità Network Installation di Pi Imager sono al momento Raspberry Pi 4 e Raspberry Pi 400. Il team al lavoro sul progetto raccomanda di utilizzare microSD da almeno 8 GB (4 GB per la versione Lite di Raspberry OS). La capacità di storage richiesta varia per altri sistemi operativi.