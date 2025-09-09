 Raspberry Pi lancia il suo primo SSD NVMe da 1TB
Raspberry ha da poco lanciato il suo primo modello di SSD da 1TB, arricchendo le opzioni di archiviazione per le sue schede SBC.
Raspberry Pi decide di lanciare nel mercato SSD una nuova unità da 1TB pensata per ampliare le opzioni di archiviazione del Pi 5, la scheda SBC solitamente utilizzata in ambiti multimediali e per progetti fai-da-te.

L’azienda ha già lanciato in passato unità da 256 e 512GB, con prestazioni di lettura/scrittura inferiori. Il nuovo modello aumenta la scelta per fornire più flessibilità nella configurazione dei sistemi, venendo maggiormente incontro alle esigenze dei vari usi o progetti.

Raspberry Pi: nuovo SSD NVMe da 1TB per il Pi 5

Il nuovo SSD da 1TB di Raspberry Pi espande ulteriormente la gamma di accessori per le schede SBC: il modello si aggiunge infatti alle già esistenti schede SD brandizzate e agli SSD da 256GB e 512GB, mettendo a disposizione degli utenti un’opzione di archiviazione affidabile e conveniente per progetti di ogni tipo.

Il nuovo modello da 1TB è un’unità M.2 2230 compatibile con lo standard PCIe Gen 3. Rispetto alle varianti di minor capacità, ha maggiori prestazioni lettura/scrittura, potendo raggiungere i 90k IOPS per letture e scritture random da 4kB.

L’unità non è alla pari alle prestazioni dei modelli più blasonati, come quelli Samsung, ma si tratta chiaramente di un SSD pensato specificamente per i computer Raspberry, caratterizzato da un prezzo competitivo e una compatibilità garantita con gli standard HAT M.2/NVMe ufficiali. Come dichiarato dall’azienda stessa, si tratta inoltre di una capacità più che ampia per gli utilizzi soliti svolti con le schede SBC, sottolineandone la versatilità.

L’SSD rappresenta anche un’opzione vantaggiosa rispetto le schede SD, per le prestazioni superiori in termini di lettura/scrittura, oltre al supporto per il command queuing su Pi 5 che permette di garantire tempi di avvio molto veloci e caricamenti estremamente rapidi negli applicativi più esigenti.

L’SSD da 1TB di Raspberry può essere acquistato presso tutti i rivenditori autorizzati, anche in Italia, a un prezzo di circa 60€.

Pubblicato il 9 set 2025

Gabriele Giumento
9 set 2025
