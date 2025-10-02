Raspberry Pi OS si aggiorna a Debian 13

Raspberry Pi OS, la distribuzione Linux destinata alle schede SBC Pi, si aggiorna basandosi su Debian 13 “Trixie” e aggiungendo diverse novità come un’interfaccia rivista, strumenti ottimizzati e molto altro.

Raspberry Pi OS: Debian 13 e altre novità

L’ultimo aggiornamento di Raspberry Pi OS introduce Control Center, una sezione, basata su plugin, che unifica diversi strumenti ed elementi in un unico punto. Funzionalità come Configurazione, Impostazioni aspetto, Configurazione mouse e tastiera, Schermo e Stampanti sono accessibili da un unico pannello, semplificando la gestione del dispositivo.

Altre novità sono destinate all’ambiente desktop della distribuzione Linux, che si presenta adesso con un’estetica completamente rinnovata. Le icone sono tutte nuove, con il nuovo tema PiXtrix, mentre sono anche disponibili due temi GTK, che includono una modalità standard e una scura. Non mancano nuovi sfondi per personalizzare al meglio il desktop e un nuovo font Nunito Sans Light.

Raspberry OS abbandona poi il vecchio lxpane adottando lxpanel-pi, una variante ottimizzata che elimina i plugin non supportati. Tra i browser preinstallati, Chromium passa alla versione 140 e Firefox alla 142, con le ultime patch per quanto riguarda prestazioni e sicurezza.

La nuova versione del sistema si basa sul kernel Linux 6.12 LTS, con supporto a lungo termine. Altre novità interessano nuovi strumenti per una gestione avanzata della tastiera, nello specifico rpi-keyboard-config e rpi-keyboard-fw-update, mentre è ora possibile ritrovare SenseHAT Emulator nella sezione Software Raccomandato, dove viene reintegrato.

Gli sviluppatori di Raspberry Pi OS hanno poi snellito il codice, con la rimozione di strumenti obsoleti tra cui Alacarte e l’opzione Remote GPIO.

La nuova versione del sistema è già disponibile per il download. Chi vuole approfondire al completo tutti i cambiamenti, può farlo consultando l’annuncio ufficiale di rilascio. Gli sviluppatori sconsigliano inoltre di aggiornare un’immagine del sistema, basata su Bookworm, in esecuzione, spingendo a effettuare un flash pulito dell’immagine di Trixie attraverso Pi Imager o semplicemente scaricandone una dal sito.