Ray-Ban Meta x Coperni, gli occhiali smart in edizione limitata

Un successo inaspettato, quello degli occhiali smart Ray-Ban di Meta. E ora, il colosso dei social network punta ancora più in alto, portando la sua creatura sulla passerella della Paris Fashion Week.

In collaborazione con il brand Coperni, Meta ha svelato i Ray-Ban Meta x Coperni Limited Edition Glasses. Un nome lungo per un prodotto esclusivo, che fonde tecnologia e alta moda.

Ray-Ban e Meta sfilano a Parigi con gli occhiali smart in edizione limitata

Il design prende spunto dall’iconico modello Wayfarer di Ray-Ban, ma con un twist: la montatura è traslucida, poggiata su un telaio grigio-nero. Un look che richiama le edizioni trasparenti in tiratura limitata lanciate lo scorso anno. Le lenti? A specchio grigie, per un effetto ancora più cool. E per il tocco finale, l’immancabile logo Coperni sulla stanghetta.

Chi si è innamorato di questi occhiali al primo sguardo, dovrà fare i conti con la dura realtà. Meta ne produrrà solo 3.600 pezzi, in vendita da lunedì. E il prezzo non è certo per tutte le tasche: 549 dollari, contro i 299 della versione base dei Ray-Ban Meta. Per accaparrarseli, si dovrà essere veloci: le vendite sono già scattate questa notte.

Ma questi occhiali smart non solo solo stilosi. Sono dotati di fotocamera aggiornata da 12 megapixel, che può scattare foto a una risoluzione di 3024 x 4032 pixel e video a 1440 x 1920 pixel a 30 fps. La memoria interna da 32 GB può contenere oltre 500 foto e circa 100 clip da 30 secondi. La batteria promette un’autonomia di circa 4 ore per ogni carica. E non mancano le funzioni di videochiamata e live streaming.

Ma la vera chicca, naturalmente, è l’intelligenza artificiale di Meta a bordo. Basta chiedere, e l’AI scannerizza i codici QR inquadrati, traduce testi, riconosce oggetti e musica (grazie a Shazam), fornisce dettagli storici sui monumenti, prende appunti e molto altro.

Con un comando vocale gli occhiali possono anche trovare e riprodurre contenuti da Spotify e Amazon Music attraverso gli altoparlanti integrati. C’è persino un sistema di traduzione in tempo reale per quattro lingue: inglese, francese, italiano e spagnolo.