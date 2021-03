Razer Basilisk X: Mouse da Gaming Wireless al 43% di sconto

Il brand Razer è leader del settore gaming con una vasta gamma di periferiche per tutte le tasche, oggi il mouse Razer Basilisk X Hyperspeed va in offerta su Amazon a 49,99€, uno sconto del 43% che corrisponde ad un risparmio di oltre 37 euro.

Il Basilisk monta un sensore ottico Hyperspeed da 16.000 DPI e si connette al PC tramite l’apposito ricevitore wireless o via bluetooth, quest’ultimo collegamento garantisce una durata della batteria maggiorata. Il produttore dichiara rispettivamente 285 e 450 ore di utilizzo con una sola carica, la ricarica avviene tramite un classico cavo micro-USB.

Scaricando il software Razer Synapse 3 è possibile scegliere quali funzioni affidare ai 6 tasti programmabili del Razer Basilisk X, oltre ad impostare la variazione di DPI dei vari profili disponibili.

Il design del mouse da gaming è ottimo per chi sfrutta la presa Palm Grip ma ben si adatta anche agli altri stili. Ai lati del Basilisk è presente una copertura in gomma che garantisce una presa sempre ben salda.

Oggi il Razer Basilisk X Hyperspeed va in offerta su Amazon a 49,99€, un prezzo quasi dimezzato per un mouse da gioco wireless di alto livello, ideale per i gamer più esigenti.