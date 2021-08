Razer Cynosa Lite: tastiera da gaming al suo MINIMO STORICO

Razer è un marchio divenuto celebre per la produzione e vendita di periferiche hardware per PC da gaming (e non solo) dall'ottimo rapporto qualità/prezzo. Quest'oggi vi mostriamo un'offerta su Amazon davvero interessante che riguarda la tastiera a membrana economica dell'azienda che presenta caratteristiche e funzionalità che non hanno nulla da invidiare alle tastiere meccaniche più blasonate: la Razer Cynosa Lite.

Razer Cynosa Lite: la tastiera a membrana dal cuore “meccanico”

La Razer Cynosa Lite è dotata di tasti da gaming con registrazione macro al volo e di un design robusto e resistente all’acqua per una sicurezza completa. Con l'illuminazione Razer Chroma potete scegliere tra 16,8 milioni di opzioni colore per un'esperienza di gioco veramente personalizzata.

I tasti a membrana progettati da Razer sono piacevolmente ammortizzati e offrono comfort e un miglior supporto nell'alloggiamento rispetto alle tastiere con cupola in gomma, per rendere ogni pressione dei tasti più solida. Con ogni battuta, potete godere l'ottima corsa completa e la reattività del tasto, per essere sicuri di colpire con precisione millimetrica a prescindere dal gioco al quale state giocando o il documento che state scrivendo.

Questa splendida tastiera presenta anche l'integrazione con Razer Synapse con la quale potete riassociare i tasti, assegnare macro, personalizzare l’illuminazione del dispositivo e molto altro ancora. Tutto questo è acquistabile su Amazon al costo di soli 32,99 euro invece dei 49,99 euro di listino. Lo sconto del 34% corrisponde a un risparmio di ben 17 euro.