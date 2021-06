Razer Cynosa V2: la tastiera da gaming a membrana scontata del 24%

Razer è un marchio divenuto celebre per la produzione e vendita di periferiche hardware per PC da gaming (e non solo) dall'ottimo rapporto qualità/prezzo. Quest'oggi vi mostriamo un'offerta su Amazon davvero interessante che riguarda la tastiera a membrana economica dell'azienda che presenta caratteristiche e funzionalità che non hanno nulla da invidiare alle tastiere meccaniche più blasonate: la Razer Cynosa V2.

Razer Cynosa V2: la tastiera a membrana dal cuore “meccanico”

La Razer Cynosa V2 è comodissima da usare e ha un profilo sonoro ridotto. Con all'illuminazione perfetta di ogni singolo tasto, offre una grande varietà di opzioni di personalizzazione RGB. In questo modo potete creare fantastici schemi RGB con 16,8 milioni di colori e scoprire gli effetti dinamici di illuminazione mentre giocate a titoli integrati con Chroma come Fortnite, Overwatch, Warframe e molti altri.

Rendete ancora più efficiente il vostro gameplay mappando le funzioni come preferite con Razer Synapse 3 e regolate la tastiera per adattarla al vostro stile di gioco, creando e salvando macro e profili. Configurate i tasti multimediali dedicati per mettere in pausa, riprodurre o saltare contenuti e regolare qualsiasi impostazione, dalla luminosità al volume: per il massimo della comodità mentre vi divertite.

La Razer Cynosa V2 è dotata di scanalature che consentono di riporre i cavi e di instradarli in qualsiasi direzione, per mantenere la tua scrivania sgombra e in ordine. Tutto questo è acquistabile su Amazon al costo di soli 58,08 euro invece dei 75,98 euro di listino e potrebbe essere un gradito regalo per le prossime festività natalizie.