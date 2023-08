Razer Edge disponibile in Italia a 500 euro

Il produttore californiano ha annunciato la disponibilità in Europa della console portatile Razer Edge. Il dispositivo, finora in vendita solo negli Stati Uniti, integra un processore Snapdragon e supporta i giochi Android, lo streaming da PC e i servizi cloud di NVIDIA e Microsoft. Il controller Kishi V2 Pro viene ora offerto anche separatamente.

Razer Edge in Italia a 500 euro

Razer Edge ha uno schermo AMOLED da 6,8 pollici con risoluzione di 2400×1080 pixel e refresh rate di 144 Hz. Integra il processore Snapdragon G3x Gen 1 (Qualcomm ha annunciato altri tre chip per console portatili), 6 GB di RAM per la versione WiFi e 8 GB di RAM per la versione 5G, e 128 GB di storage, espandibili con schede microSD fino a 2 TB.

La connettività è garantita dai moduli Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 e 5G. Sono inoltre presenti due altoparlanti, due microfoni, fotocamera frontale da 5 megapixel, batteria da 5.000 mAh e porta USB Type-C. Quest’ultima viene sfruttata per collegare il controller Kishi V2 Pro che offre otto pulsanti, due stick analogici, due trigger, due bumper, un D-pad, due pulsanti programmabili, jack audio da 3,5 millimetri e feedback aptico Razer HyperSense.

Il sistema operativo è Android 12. Gli utenti possono installare i giochi dal Google Play Store e giocare in streaming con i servizi cloud Xbox Cloud Gaming e GeForce NOW o in streaming locale da PC con app Steam Link e da PS5 con PS Remote Play. Il prezzo di Razer Edge è 499,99 euro. Il controller Keshi V2 Pro è in bundle con la console, ma è possibile acquistarlo separatamente a 149,99 euro.