Razer Hammerhead TWS Bluetooth a metà prezzo. Che BOMBA!

Se sei alla ricerca di un buon paio di auricolari Bluetooth, in questo articolo te ne suggeriamo uno davvero molto interessante. Stiamo parlando delle Razer Hammerhead TWS, un prodotto di grandissima qualità sia dal punto di vista sonoro che funzionale, oggi disponibili su Amazon a metà prezzo per soli 59,99 euro segnando il loro minimo storico.

Auricolari Bluetooth Razer Hammerhead: caratteristiche tecniche

Dal punto di vista del design si tratta di cuffie semi-in-ear, che non occupano completamente il canale uditivo, risultando estremamente comode. All’interno della confezione troverai, inoltre, gli inserti in silicone così da adattarle al meglio alla misura delle tue orecchie. Per quanto riguarda la fedeltà del suono, Razer ha adottato due driver personalizzati da 13mm. A questi è stata applicata una calibrazione minuziosa per offrire bassi pieni e potenti e un’immersione totale durante l’ascolto. Naturalmente l’azienda, specializzata nel mondo del gaming, ha sfruttato un modulo Bluetooth 5.0 con trasmissione a bassa latenza. In questo modo è possibile ottenere una sincronia perfetta tra ciò che visualizzi a schermo e quello che senti, così da avere le massime prestazioni nelle fasi di gioco.

Dove sorprende però la proposta di Razer è senza dubbio dal punto di vista funzionale. Grazie alla connettività Bluetooth 5.0 l’associazione è praticamente immediata e il segnale è stabile. I comandi sono completamente touch, grazie alle due pareti che riportano il logo dell’azienda. Le combinazioni sono davvero tantissime e consentono di gestire praticamente qualsiasi funzione: traccia, volume, chiamate, assistenti vocali, modalità bassa latenza e quanto altro. Non manca un’applicazione dedicata che permette di rimappare completamente i comandi, così da assegnare ad ogni gesto un’impostazione. Ottima anche l’autonomia di circa 15 ore con la custodia di ricarica, che sfrutta un cavo USB Type-C. Non manca, infine, l’impermeabilità che consente di utilizzare le cuffie anche per l’attività sportiva. In sostanza un prodotto estremamente versatile sotto ogni punto di vista, ideale per chi desidera un’ottima qualità audio, senza rinunciare in alcun modo alla funzionalità.

Grazie ad uno sconto del 50%, le Razer Hammerhead TWS sono disponibili su Amazon a soli 59,99 euro, prezzo più basso mai registrato per questi auricolari. Un vero affare considerando ciò che offrono.