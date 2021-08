Razer Huntsman: prezzo BOMBA per la Gaming Week di Amazon

Siete alla ricerca di un’ottima tastiera da gaming che sia robusta e funzionale anche per le varie attività lavorative? Oggi, su Amazon, è disponibile una grande offerta riguardante una tastiera realizzata da una delle migliori aziende del settore. Stiamo parlando della Razer Huntsman Tournament Edition che passa da 149,99 euro a ben 79,99 euro con uno sconto del 47%.

Razer Huntsman: caratteristiche principali

Razer Huntsman introduce il tasto Opto-Meccanico Razer, che sfrutta la tecnologia ottica per una velocità impareggiabile e comprende una barra stabilizzatrice dei tasti affinché ogni pressione sia precisa e accurata. In combinazione con un nuovo design, tali caratteristiche lo rendono il primo tasto meccanico a scatto con attuazione e ritorno nello stesso punto per prestazioni eccezionalmente rapide.

Utilizzando un doppio strato PBT per una maggiore durata, questi tasti sono progettati per mantenere la loro struttura durante gli allenamenti e le competizioni più intense. Inoltre ogni configurazione può essere salvata nella memoria integrata o archiviando su cloud le impostazioni personalizzate. I tasti ottici lineari Razer hanno la miglior durata del settore pari a 100 milioni di battute, progettata per sopportare le sfide dell’allenamento e del gioco competitivo.

Tutto questo (e molto di più) può essere vostro a soli 79,99 euro grazie all’offerta del giorno di Amazon dedicata alla Gaming Week. Fossi in voi non mi farei scappare un’offerta del genere su una delle tastiere da gaming migliori sul mercato.