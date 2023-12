Reacher: guarda la nuova stagione in streaming

A quasi due anni di distanza dall’arrivo della prima stagione, la serie Reacher torna oggi con nuovi episodi: li puoi vedere in streaming gratis su Prime Video subito, ti basta un abbonamento ad Amazon Prime. La storia è quella di Jack, ex investigatore dell’esercito americano, coinvolto nella lotta contro una cospirazione criminale dopo essere stato ingiustamente arrestato.

Guarda in streaming la stagione 2 di Reacher

I fatti raccontati nella stagione 1 si basano sul romanzo Zona Pericolosa di Lee Child, pubblicato nel 1997. Quelli della seconda, invece, sono ispirati a Vendetta a Freddo, dello stesso autore, uscito dieci anni dopo. Senza anticipare troppo, ecco di seguito la breve sinossi condivisa dalla piattaforma e il trailer ufficiale.

Quando i membri della sua vecchia unità militare iniziano a morire uno dopo l’altro, Reacher ha solo una cosa in mente: la vendetta.

Oltre all’attore Alan Ritchson che interpreta il protagonista principale della storia (visto anche in Hunger Games: La Ragazza di Fuoco e Justice League: The New Frontier), nel cast ci sono anche Malcolm Goodwin, Willa Fitzgerald, Chris Webster, Bruce McGill, Maria Sten, Hugh Thompson, Kristin Kreuk e Marc Bendavid. La seconda stagione è composta da un totale di otto episodi, i primi tre sono disponibili da oggi. È già stata confermata la realizzazione della terza.

Reacher è in streaming gratis su Prime Video per chi ha un abbonamento ad Amazon Prime attivo. Chi non lo ha ancora fatto, può iniziare subito la prova gratuita di 30 giorni, eventualmente cancellando il rinnovo prima della scadenza. Tra le altre nuove uscite ricordiamo alcuni film a tema festività come Buon Natale da Candy Cane Lane con Eddyie Murphy ed Elf Me con Lillo, ma anche Il Migliore dei Mondi con Maccio Capatonda.

